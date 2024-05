Vidéo: watson

Un célèbre assureur suisse s'empare de cet accident

Juste après avoir remporté l'Eurovision pour la Suisse, Nemo a brisé son trophée. Une assurance suisse s'empare désormais de l'affaire.

Plus de «Divertissement»

Le concept publicitaire de la Mobilière est bien connu des Helvètes. Les gourous du marketing en assurance ont rendu cultes leurs courts spots vidéo dans lesquels les clients décrivent des cas de sinistres particulièrement curieux. Vous savez... ces croquis enfantins et les dommages correspondants.

On ne sait pas si Nemo, le champion de l'Eurovision, est client de la Mobilière, mais visiblement, la mésaventure de l'artiste et son trophée brisé sur scène (juste après sa victoire) a inspiré l'entreprise qui en a profité à des fins publicitaires.

En effet, il n'a pas fallu très long aux esprits créatifs pour s'emparer de l'incident. Un croquis – au format désormais bien connu – montre Nemo sur la toupie qu'il a utilisée pour sa prestation victorieuse. On y voit également qu'il s'est trouvé déséquilibré et comment le trophée tombe et se brise (même si la scène n'est pas tout à fait conforme à ce qu'il s'est passé).

Image: screenshot mobilière

Le petit commentaire, quant à lui, fait référence aux paroles de la chanson ayant conduit la star suisse à la victoire. C'est d'ailleurs Nemo lui-même qui a fait le jeu de mots lors de la conférence de presse juste après la victoire.

(con/jah)