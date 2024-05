Nemo est de retour à la maison: «Je dois redescendre»

Eurovision: les looks les plus barrés du red carpet

Nemo a fait son coming out en tant qu'individu non-binaire en novembre dernier. Dans sa chanson The Code, l'artiste évoque le fait de ne se sentir ni homme ni femme et le chemin parcouru pour trouver son identité.

Nemo est apparu dans l'aire d'arrivée de l'aéroport de Zurich à 23h00, où une centaine de personnes l'ont accueilli avec cloches, grands cris et drapeaux non-binaires aux couleurs jaune, blanc, violet et noir - le même avec lequel Nemo a défilé en étendard samedi soir, lors de la finale de l'Eurovision. Un accueil «méga sympa» , s'est ému l'artiste non-binaire.

Le talent musical s'est réjoui qu'aucun rendez-vous ne soit prévu lundi et compte en profiter pour rester au jardin. «Je vais m'allonger et essayer de descendre un peu», a déclaré Nemo, qui a besoin de prendre du temps pour soi afin de mettre les événements de ce week-end en perspective.

«Tout cela ne me semble pas encore réel. Devenir tout à coup une chose qui me dépasse, c'est absurde» , a déclaré Nemo lors d'une conférence de presse organisée dans la foulée de son arrivée en Suisse.

