Ce chanteur des années 1990 est «méconnaissable»

Steven Gunnell, ex-membre d'Alliage a choqué la Toile. 25 ans après la fin du groupe, il affiche une allure qui détonne avec son image de minet de l'époque.

Steven Gunnell (Steven, pour les fans de Fan2) était l'un des quatre garçons qui formaient le boys band Alliage en 1996. Pour situer, c'est celui qui avait les cheveux longs. Il faisait craquer toute la génération Biactol. Avec ses trois compères, il connaîtra un succès fulgurant avant de retomber dans l'oubli.

Comme certaines stars qui ont connu une notoriété marquante, mais courte, Steven Gunnell a mal géré l'après, tombant dans une dépression et l'alcool, comme il le raconte à Mireille Dumas dans une interview confession disponible depuis le 19 juin sur YouTube.

On le découvre dans des séquences partagées sur les réseaux sociaux et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a changé. A 50 ans, Steven Gunnell a une barbe blanche et des cheveux gris encore plus longs que dans sa jeunesse. Son changement physique a choqué les internautes qui ne l'avaient pas vu depuis plus de 25 ans: «Je ne l'ai pas reconnu», «Oh purée, méconnaissable!», peut-on par exemple lire sur le compte Instagram de la journaliste.

Bien que posé dans une vie plus tranquille aujourd'hui, son parcours atypique a laissé des traces:

C'est difficile. J'ai 50 ans, et je crois que je ne serai jamais véritablement apaisé. Au-delà de ces expériences professionnelles complètement dingues qui ont commencé à l'époque d'Alliage en 96 et les autres projets artistiques qui ont suivi et ont été aussi extraordinaires, avec des hauts, des bas, des déceptions... Une vie quoi, classique et normale. Je vois bien en vieillissant qu'il y a des cicatrices qui sans doute ne se refermeront jamais véritablement, avec toujours un semblant de douleur. De temps en temps, ça remonte, comme ça Steven Gunnell

Au cours de sa vie, Steven Gunnell se retrouve avec des dettes de 130 000 euros (environ 122 000 francs) comme le précise Voici. Il a des pensées suicidaires et vit une descente aux enfers. Il trouvera la rédemption dans la religion catholique, se mariera et avec sa femme, montera une société de production, réalisant des films documentaires sur des sujets religieux.

