Arrêtez tout! C’est l’heure des fails! 😆

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Et voilà, c'est déjà le deuxième jour de la semaine.

Plus que trois dodos à tenir avant de pouvoir dormiiiiiiiir! Et de faire une grasse-matinée infinie ∞. Cela dit, surveiller son oreiller pendant des heures, ce n'est pas le «kiff» de tout le monde. Non, certains tentent de faire des trucs super le week-end, comme des parcours d'obstacles, ou encore du toboggan. Mais savez-vous que toutes ces activités peuvent mal tourner? Vous ne me croyez pas? Alors on vous met une liste de fails pour vous convaincre.

Vous êtes prêts?...

....Leggoooo!

Les représentations scolaires sont tout de même amusantes.

Echaînons par: la sécurité routière. C'est important.

POV: ton baptême est ennuyeux

«J'en ai assez entendu!» Image: instagram

Vous avez manqué les Cute news? 👇 Cute news 27 images d'animaux trop craquants pour passer un bon lundi

Ce n'est pas un gros fail, mais...

Image: instagram

«Ne t'inquiète pas: personne ne remarquera que tu as bu un verre de trop.»

La vie est dure. Il faut préparer les enfants dès leur plus jeune âge.

Elle va bien, ne vous inquiétez pas! Le tronc d'arbre en caoutchouc est doux. Ce dernier va bien aussi.

Quand la logique Matrix ne fonctionne pas dans la vraie vie:

Quand la journée débute mal:

Image: instagram

Jambon... fromage... c'est la même chose:

Nous sommes fiers de ce petit raton laveur pour qui, de toute évidence, le fromage, c'est la vie.

La personne qui a conçu ce toboggan déteste les enfants 🥲:

Et maintenant: quelques images

Ce costume est pas mal, à un détail près:

De toute façon, nous serions plutôt Team «Tuesday».

«S'il vous plaît, pas les animaux.»

Quelqu'un doit potasser un peu son voc' d'anglais... Image: instagram

Nous ne le saurons jamais ...

Je me demande ce qui est arrivé à la saucisse.

Vous ne voyez pas le fail?

Image: instagram

Ok, il faut zoomer:

Quand le livreur est mal luné:

Ou qu'il n'a pas de sens pratique. Image: instagram

Le tattoo de la semaine:

«Obélix, ça va ... tu vas bien?»

C'était gratuit!!

Une queue de poisson réalisée avec classe:

Le karma s'abat aussi sur les chiens.

Vieux, mais classique. Et aussi, parce que tout ce qui implique une brouette est marrant:

Image: instagram

Encore une archive...

... mais dites-vous que cette vidéo existe depuis les Jeux olympiques de Pékin, et qu'on ne s'en lasse jamais!

Et bonnnnnnne....

...semaine à vous!!!

Bonus-Win

Une victoire qui roule.

On rêve tous de faire ça, avouez.

C'est tout pour les fails!

A la semaine prochaine, c'te équipe!



Il se passe quoi ailleurs?

Jeremstar milite contre la maltraitance animale au défilé Vuitton Vidéo: watson