23 fails pour oublier qu'aujourd'hui, on n'est que mardi



Vous êtes au bureau? Vous vous demandez ce que vous foutez là et comment vous allez survivre à ce long mardi d'août maussade? Ne vous posez plus de questions et appréciez ces 28 gifs et images que l'internet nous a apporté cette semaine.



Tes toilettes quand tu mets du spray désodorisant

High five!

Wesh, t'es trop cool mec

Deux pour le prix d'un

Je refuse qu'on rit des chiots... mais un peu quand même... pas trop non plus!



Les enfants parfois, c'est drôle

C'est du propre!

C'est chaud et puis ça devient froid

L'arroseur arrosé

Qu'est-ce que c'est? Une grosse fraise?

Attention... tour de magie

C'est ce qu'on appelle rebondir avec panache

Fake? Jamais!

En même temps, pourquoi il a commandé un truc si gros pour lui tout seul?

Ne s'appelle pas Tom Daley qui veut

Eeeeeeeet hop!

On passe aux photos!

Hashtag no filter, hihi!

Patron, j'ai terminé le marquage au sol!

Nos commerçants qui vendent des trucs moches aux touristes rue Rivoli ont du talent

Ceci n'est pas une tache



C'est un peu comme: «Tu dors?»-«Oui».

Le pull «KISS ME, I'M ITALIAN» était en rupture de stock

Les ravages du home office

Ça aussi, c'est un sacré fail 👇

On se quitte sur onze autres fails, parce que c'est comme les épinards, y en a jamais assez👇

1 / 12 fail dienstag