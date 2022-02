Fatigué? Ces 25 fails vous réveilleront tout de suite

Vous aussi, vous aviez l'impression qu'hier on était le 35 janvier? Ça y est, on est enfin en février, le mois le plus court de l'année. Ne perdons pas de temps et allons directement aux fails!

Comme un mardi qui ressemble à un lundi:

Il repart en titubant, mais ça va. Plus de peur que de mal.

Pour tous ceux qui veulent faire du sport même en février:

Je l'ai toujours dit: le sport, c'est dangereux.

Encore un peu de gym!

Des p'tits trous, des p'tits trous, toujours des p'tis trous🎵

Aaaah les enfants, si innocents, si doux:

Que pourrait-il arriver si...

Le Gif le plus triste de la semaine:

RIP bière.

Pour rappel, c'est encore l'hiver:

Un fail?

Non.

Et maintenant, on passe aux photos

Annas ... quoi?

Anna's Food Food Mart Mart Food Mart.

¯\_(ツ)_/¯

«Countdown».

L'homme qui faisait passer de la drogue sous son postiche...

... En pensant que personne ne le remarquerait.

C'est beau une cabriolet sous la neige:

Ci-dessous, une publicité tout à fait normale pour... OH MON DIEU ?!

En complément, un diaporama avec de vilaines erreurs Photoshop.

Plus bas, on continue les fails...

Karen voulait seulement une valise plus facile à trouver sur le tapis à bagages...

Passons maintenant à quelques animaux de compagnie qui détestent être parents:

...

...

...

En parlant de chats...

Tour de magie!

Un hérisson tout mignon...

Old but gold:

Pas encore de Gif de golf aujourd'hui? Voici un Gif de golf.

Au moins, lui, il n'est pas tombé.

Les Fails, c'est terminé. Tcho!

Santé!

(Nous ne rions pas des enfants qui éternuent..)

Bonus

Après tout, certains enfants sont formidables...

Avez-vous vu la vidéo de la semaine?

Gros débat de société:

Et maintenant, à vous de publier vos fails préférés dans les commentaires.

