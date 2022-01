25 fails marrants qui... Oh, voyez par vous-mêmes! 😂

Que peut-on réellement faire en janvier? La question se veut sérieuse.

Jusqu'au printemps, nous n'aurons qu'à garder la tête hors de l'eau avec quelques blagues. En voici 25.

On se réveille!

Domino? Non, pas la pizza, l'autre...

«Ok Boomer» – le chien.

On n'a pas eu de gif de golf depuis longtemps. Là, un gif de golf:

Win, Win, Win, Win...

... Fail.

¯\_(ツ)_/¯

Qui attend impatiemment l'été?

Quoi? QUOI?

Plus de billard:

On passe aux photos:

Oups.

Une publicité tout à fait normale pour des caleçons.

Merci de vous désinfecter les mains avant de continuer à scroller!

Quels rats?

Est-ce fake? Ou est-ce que les gens ne savent vraiment plus ce que c'est​?

Quelqu'un sait quel type de drogue c'est? C'est rectangulaire avec Z3d écrit dessus. Google ne sait pas non plus, j'ai trouvé ça dans la chambre de mon fils et je suis inquiet.

?!?

Titre de la semaine:

La femme que l'on croyait morte ne faisait qu'une sieste dans le canal parce qu'il faisait trop chaud dehors.

🙄😂

Une confrontation de 45 minutes avec un tigre se termine lorsque la police réalise qu'il s'agit d'un animal en peluche.

Qu'est-ce que je viens de lire?

Une femme qui a quitté son job pour être une «chienne» à plein temps se bat avec une autre «chienne» dans la rue.

Au passage...

Mon frère a «salé» la sortie.

Les enfants sont juste magiques.

«Maman»

Old but gold:

Tout avait si bien commencé...

Oh zuuuut.

(Elle va bien, elle va bien...)

Hihihi!

Bonus

Donne tout, Mamie!

La vidéo de la semaine:

Quittons-nous sur ces gens qui ont abusé de Photoshop.