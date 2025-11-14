Cardi B agrandit sa famille. Image: Billboard

Cardi B a donné naissance à son quatrième enfant

Carnet rose au paradis des stars! La rappeuse Cardi B a accueilli son quatrième enfant.

La superstar Cardi B, 33 ans, a donné naissance à son quatrième enfant. Dans une longue publication sur Instagram, l'interprète de titres phares tels que Bodak Yellow et WAP a évoqué un nouveau chapitre de sa vie, annonçant qu'elle avait mis au monde un nouveau bébé en plus de travailler sur un nouvel album.

Dans une Story Instagram, elle a ensuite précisé qu'il s'agissait d'un petit garçon. Un porte-parole a confirmé la naissance, déclarant au magazine People que «Cardi est en bonne santé et heureuse».

C'est le premier enfant que la chanteuse a avec son petit ami actuel, le joueur de football américain Stefon Diggs. Cardi B avait annoncé en septembre, lors d'une interview sur la chaîne américaine CBS, qu'elle attendait un enfant du sportif.

Elle est déjà mère de trois enfants nés de sa relation précédente avec le rappeur Offset. Fait notable: elle avait déposé une demande de divorce de ce dernier, avec qui elle était mariée depuis 2017, alors qu'elle était enceinte de leur troisième enfant.

Côté carrière, après son premier album Invasion of Privacy sorti en 2018, Cardi B a publié son deuxième album studio, intitulé Am I The Drama?, en septembre dernier.

(sda/dpa)