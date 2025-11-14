ciel couvert
DE | FR
burger
Divertissement
People

Cardi B a donné naissance à son quatrième enfant

Cardi B a donné naissance à son quatrième enfant
Cardi B agrandit sa famille. Image: Billboard

Cardi B a donné naissance à son quatrième enfant

Carnet rose au paradis des stars! La rappeuse Cardi B a accueilli son quatrième enfant.
14.11.2025, 16:2814.11.2025, 16:28

La superstar Cardi B, 33 ans, a donné naissance à son quatrième enfant. Dans une longue publication sur Instagram, l'interprète de titres phares tels que Bodak Yellow et WAP a évoqué un nouveau chapitre de sa vie, annonçant qu'elle avait mis au monde un nouveau bébé en plus de travailler sur un nouvel album.

Cardi B est dans l'excès

Dans une Story Instagram, elle a ensuite précisé qu'il s'agissait d'un petit garçon. Un porte-parole a confirmé la naissance, déclarant au magazine People que «Cardi est en bonne santé et heureuse».

La publication en question 👇

C'est le premier enfant que la chanteuse a avec son petit ami actuel, le joueur de football américain Stefon Diggs. Cardi B avait annoncé en septembre, lors d'une interview sur la chaîne américaine CBS, qu'elle attendait un enfant du sportif.

Le procès de Cardi B était lunaire

Elle est déjà mère de trois enfants nés de sa relation précédente avec le rappeur Offset. Fait notable: elle avait déposé une demande de divorce de ce dernier, avec qui elle était mariée depuis 2017, alors qu'elle était enceinte de leur troisième enfant.

Côté carrière, après son premier album Invasion of Privacy sorti en 2018, Cardi B a publié son deuxième album studio, intitulé Am I The Drama?, en septembre dernier.

(sda/dpa)

Chaud devant! Les dernières actus people!
«Angoissant» Cette Suissesse et son groupe reçoivent des menaces de mort
«Angoissant» Cette Suissesse et son groupe reçoivent des menaces de mort
de Joanna Oulevay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Ça sent le roussi pour le couple le plus improbable d'Hollywood
Ça sent le roussi pour le couple le plus improbable d'Hollywood
de Marine Brunner
«Un rêve!» Cette Genevoise a fait un précieux cadeau à Katy Perry
«Un rêve!» Cette Genevoise a fait un précieux cadeau à Katy Perry
de Joanna Oulevay
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Voici la tasse de café le plus cher du monde
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver
Cette Suissesse a gagné un prestigieux concours de beauté et elle raconte
Sacrée Miss Excellence Provence-Alpes-Côte d'Azur 2025, Sathyne Stoky, nous raconte les coulisses de l'événement et les raisons qui l'ont poussée à participer à ce type de concours.
Sathyne Stoky, franco-suisse de 19 ans, a été couronnée Miss Excellence Provence-Alpes-Côte d'Azur. La lycéenne qui fréquentait encore le gymnase Auguste Picard à Lausanne il y a deux ans de cela, a postulé sur un coup de tête. Elle nous raconte son parcours, les yeux pleins d'étoiles (et de paillettes), mais les pieds sur terre.
L’article