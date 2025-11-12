assez ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Vortex polaire: voici la météo que la Suisse attend cet hiver

Philip Ankumah, Angestellter des Tiefbauamts Stadt Bern, raeumt Schnee vor dem Bundeshaus, am Freitag, 22. November 2024 in Bern. Die verbreiteten Schneefaelle vom Vorabend und in der Nacht haben in w ...
Des masses de neige en plaine à Noël? Les modèles météo prévoient plusieurs scénarios.Image: keystone

Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver

Des chutes de neige massives en plaine? L'effondrement du vortex polaire rend certes cette hypothèse possible, mais un facteur important s'y oppose.
12.11.2025, 09:2012.11.2025, 10:56

Les premières prévisions à long terme pour la saison hivernale 2025/2026 sont déjà publiées. Du côté scientifique, c’est surtout le phénomène La Niña qui attire l’attention: il pourrait bien entraîner, dans certaines régions d’Europe, un hiver froid et riche en neige.

Mais voilà que MeteoNews annonce:

«Le vortex polaire, encore intact pour le moment, va connaître dans les prochains jours une perturbation marquée.»
Ein intakter Polarwirbel am 11. November 2025.
Actuellement, le vortex polaire est encore intact.Image: meteonews

Autrement dit, le vortex polaire s’affaiblit, voire pourrait s’effondrer complètement. Ce qui augmente la probabilité de périodes prolongées de froid accompagnées de chutes de neige persistantes.

Voici où skier avec un petit budget aux portes de la Suisse

Pourquoi? Parce qu’une perturbation du vortex polaire favorise les descentes d’air froid du nord vers le sud. Elle accroît aussi les chances d’un «blocage» atmosphérique, une situation où les conditions météo restent stables sur une longue durée. Selon le service météorologique, une telle faiblesse précoce du vortex polaire est «assez inhabituelle». Mais les experts ajoutent aussitôt:

«En conclure une fois de plus qu’un “hiver du siècle” se prépare serait totalement absurde!»

Ce que cela implique pour l’hiver en Suisse

Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont déjà publié leurs premières prévisions saisonnières début novembre.

Das sagen die Prognosen für Dezember 2025 bis Februar 2026.
Les dernières prévisions pour l'hiver ne prévoient pas de précipitations supérieures à la moyenne pour la Suisse.Image: meteonews

L’ECMWF prévoit une tendance vers des périodes de froid plus longues en Europe, tandis que la NOAA ne constate pas de tendance claire. Concernant les précipitations, aucun des deux instituts ne prévoit d’extrêmes: l’hiver ne devrait être ni trop sec, ni trop humide.

Das sagen die Prognosen für Dezember 2025 bis Februar 2026.
L'augmentation des températures moyennes rend les hivers enneigés de plus en plus improbables.Image: meteonews

En revanche, il y a consensus sur les températures, comme l’explique MeteoNews:

«La période allant de début décembre à fin février sera plus douce que la moyenne des 30 dernières années.»

Autrement dit, même si un vortex polaire perturbé augmente les chances de neige, le réchauffement climatique et la hausse générale des températures limitent fortement cet effet. (leo)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Voici 18 idées de bonshommes de neige
1 / 19
Voici 18 idées de bonshommes de neige
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Une gourde en forme d’ours sème le chaos chez Starbucks
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici où devenir propriétaire reste abordable en Romandie
2
24 photos d'animaux drôles et magnifiques 😍
3
Déçue par Migros, Coop renonce à une décision qui fâche ses clients
«On a frappé fort la Suisse»: ce que l'on sait de l'éventuel accord douanier
Entre flatteries, humour et montres de luxe, la diplomatie helvétique aurait trouvé le bon ton pour amadouer le président des Etats-Unis.
Selon l’agence Bloomberg, les négociations entre la Suisse et les Etats-Unis seraient sur le point d’aboutir à un accord commercial. Cet arrangement, qui pourrait être finalisé dans les deux prochaines semaines, prévoirait une baisse des droits de douane américains sur de nombreux produits suisses à 15%. Depuis le mois d’août, la Suisse est frappée d’un tarif punitif de 39%, alors que l’Union européenne n’est taxée qu’à 15%.
L’article