Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver
Les premières prévisions à long terme pour la saison hivernale 2025/2026 sont déjà publiées. Du côté scientifique, c’est surtout le phénomène La Niña qui attire l’attention: il pourrait bien entraîner, dans certaines régions d’Europe, un hiver froid et riche en neige.
Mais voilà que MeteoNews annonce:
Autrement dit, le vortex polaire s’affaiblit, voire pourrait s’effondrer complètement. Ce qui augmente la probabilité de périodes prolongées de froid accompagnées de chutes de neige persistantes.
Pourquoi? Parce qu’une perturbation du vortex polaire favorise les descentes d’air froid du nord vers le sud. Elle accroît aussi les chances d’un «blocage» atmosphérique, une situation où les conditions météo restent stables sur une longue durée. Selon le service météorologique, une telle faiblesse précoce du vortex polaire est «assez inhabituelle». Mais les experts ajoutent aussitôt:
Ce que cela implique pour l’hiver en Suisse
Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont déjà publié leurs premières prévisions saisonnières début novembre.
L’ECMWF prévoit une tendance vers des périodes de froid plus longues en Europe, tandis que la NOAA ne constate pas de tendance claire. Concernant les précipitations, aucun des deux instituts ne prévoit d’extrêmes: l’hiver ne devrait être ni trop sec, ni trop humide.
En revanche, il y a consensus sur les températures, comme l’explique MeteoNews:
Autrement dit, même si un vortex polaire perturbé augmente les chances de neige, le réchauffement climatique et la hausse générale des températures limitent fortement cet effet. (leo)