Des masses de neige en plaine à Noël? Les modèles météo prévoient plusieurs scénarios. Image: keystone

Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver

Des chutes de neige massives en plaine? L'effondrement du vortex polaire rend certes cette hypothèse possible, mais un facteur important s'y oppose.

Les premières prévisions à long terme pour la saison hivernale 2025/2026 sont déjà publiées. Du côté scientifique, c’est surtout le phénomène La Niña qui attire l’attention: il pourrait bien entraîner, dans certaines régions d’Europe, un hiver froid et riche en neige.

Mais voilà que MeteoNews annonce:

«Le vortex polaire, encore intact pour le moment, va connaître dans les prochains jours une perturbation marquée.»

Actuellement, le vortex polaire est encore intact. Image: meteonews

Autrement dit, le vortex polaire s’affaiblit, voire pourrait s’effondrer complètement. Ce qui augmente la probabilité de périodes prolongées de froid accompagnées de chutes de neige persistantes.



Pourquoi? Parce qu’une perturbation du vortex polaire favorise les descentes d’air froid du nord vers le sud. Elle accroît aussi les chances d’un «blocage» atmosphérique, une situation où les conditions météo restent stables sur une longue durée. Selon le service météorologique, une telle faiblesse précoce du vortex polaire est «assez inhabituelle». Mais les experts ajoutent aussitôt:

«En conclure une fois de plus qu’un “hiver du siècle” se prépare serait totalement absurde!»

Ce que cela implique pour l’hiver en Suisse

Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF) et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont déjà publié leurs premières prévisions saisonnières début novembre.

Les dernières prévisions pour l'hiver ne prévoient pas de précipitations supérieures à la moyenne pour la Suisse. Image: meteonews

L’ECMWF prévoit une tendance vers des périodes de froid plus longues en Europe, tandis que la NOAA ne constate pas de tendance claire. Concernant les précipitations, aucun des deux instituts ne prévoit d’extrêmes: l’hiver ne devrait être ni trop sec, ni trop humide.

L'augmentation des températures moyennes rend les hivers enneigés de plus en plus improbables. Image: meteonews

En revanche, il y a consensus sur les températures, comme l’explique MeteoNews:

«La période allant de début décembre à fin février sera plus douce que la moyenne des 30 dernières années.»

Autrement dit, même si un vortex polaire perturbé augmente les chances de neige, le réchauffement climatique et la hausse générale des températures limitent fortement cet effet. (leo)