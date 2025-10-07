assez dégagé
Fails

29 fois où le tatoueur n'aurait pas dû dire «oui»

Image: reddit/watson

29 fois où le tatoueur n'aurait pas dû dire «oui»

Il aurait mieux fait de dire: «ça ne sert à rien d'insister, mon bon M'sieur, vaut mieux rentrer chez vous.»
07.10.2025
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

En tant que fidèle utilisateur de watson, et fan des Fails, vous connaissez sûrement notre section «Tatouage de la semaine». Si vous appréciez autant que nous rire de ces ratés, c'est votre jour de chance.

Ce mardi, de façon exceptionnelle, on vous offre une ribambelle de tatoos vraiment terribles. C'est partiiiii!

Il n’y avait probablement plus de place sur le reste du corps.

Image: reddit

Quelle injustice pour ce toutou qui a l'air si gentil.

Image: reddit

Il ne pourra jamais se sortir cette femme de la tête. Plus jamais.

Image: reddit

Soit c'est drôle (un fail intentionnel), soit c'est malheureux (un fail tout court).

Image: reddit

Même si avoir autant de doigts, c'est super pratique.

La même chose s’applique ici.

Image: reddit

«Knowledge is power»

«Il y a quelques années, pour mon 18e anniversaire, j’ai pensé que c’était une bonne idée», écrit un utilisateur Reddit .

Image: reddit

Ici aussi, quelqu’un a dû penser que c’était une excellente idée.

Image: reddit

Presque. Presque.

Image: reddit

Il y a certainement une similitude.

Qui a trouvé l'erreur?

Image: reddit

Et nous ne parlons même pas de l'effet ombragé.

On en doute.

Image: reddit

Re-tatoué aujourd'hui. Un squelette tenant le pouce de quelqu'un. Ce sera plus joli une fois cicatrisé.

Mais...pourquoi??

Image: reddit

La question est: pourrait-il un jour exister un tatouage MAGA élégant?

Image: reddit

Qui se souvient de ce phénomène Internet de 2024? Il est désormais là pour durer.

Image: reddit
- À quel point aimez-vous les dauphins?
- Oui.

Image: reddit

Un tatouage qui semble avoir une signification profonde pour son propriétaire.

Image: reddit

J'ai entendu dire que tu aimais la magie.

OUPS, QUE SE PASSE-T-IL ICI?

Image: reddit

Ahh, c'est juste ça!

Ouf!Image: reddit

Cette personne avait probablement trop peur du laser.

Image: reddit

Même Wolverine a probablement peur de ce tatouage Wolverine.

Image: reddit

Les ailes d’ange au-dessus du coccyx – un classique.

Image: reddit

Et pour ceux qui pensent que les ailes d'ange ne sont pas assez «bad», ...

Image: reddit

Hein?

Image: reddit

Veuillez poster des suggestions de traduction dans les commentaires!

Nous ne savons pas si elle est fan des Simpson ou exactement le contraire.

Image: reddit

Un tigre avec... beaucoup d'expressions faciales?

Image: reddit

Une pomme de chat – c'est si logique.

Image: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Celui qui devine le film obtient un auto-collant!

Image: reddit

L'une des nombreuses raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous rendre torse nu à un entretien d'embauche.

Image: reddit

Un... fan de Pikachu, on suppose?

Image: reddit

Mais ce n’est pas pour cela que le lapin de Pâques est mort sur la croix!

Image: reddit

Bon, assez d'art corporel pour aujourd'hui.

Image: reddit

Bonus-Win

Ok, ce tatoo mérite un prix.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
