29 fois où le tatoueur n'aurait pas dû dire «oui»

Il aurait mieux fait de dire: «ça ne sert à rien d'insister, mon bon M'sieur, vaut mieux rentrer chez vous.»

Hello, everybody, tout le monde!

En tant que fidèle utilisateur de watson, et fan des Fails, vous connaissez sûrement notre section «Tatouage de la semaine». Si vous appréciez autant que nous rire de ces ratés, c'est votre jour de chance.

Ce mardi, de façon exceptionnelle, on vous offre une ribambelle de tatoos vraiment terribles. C'est partiiiii!

Il n’y avait probablement plus de place sur le reste du corps.

Quelle injustice pour ce toutou qui a l'air si gentil.

Il ne pourra jamais se sortir cette femme de la tête. Plus jamais.

Soit c'est drôle (un fail intentionnel), soit c'est malheureux (un fail tout court).

Même si avoir autant de doigts, c'est super pratique.

La même chose s’applique ici.

«Knowledge is power»

«Il y a quelques années, pour mon 18e anniversaire, j’ai pensé que c’était une bonne idée», écrit un utilisateur Reddit .

Ici aussi, quelqu’un a dû penser que c’était une excellente idée.

Presque. Presque.

Il y a certainement une similitude.

Qui a trouvé l'erreur?

Et nous ne parlons même pas de l'effet ombragé.

On en doute.

Re-tatoué aujourd'hui. Un squelette tenant le pouce de quelqu'un. Ce sera plus joli une fois cicatrisé.

Mais...pourquoi??

La question est: pourrait-il un jour exister un tatouage MAGA élégant?

Qui se souvient de ce phénomène Internet de 2024? Il est désormais là pour durer.

- À quel point aimez-vous les dauphins?

- Oui.

Un tatouage qui semble avoir une signification profonde pour son propriétaire.

J'ai entendu dire que tu aimais la magie.

OUPS, QUE SE PASSE-T-IL ICI?

Ahh, c'est juste ça!

Cette personne avait probablement trop peur du laser.

Même Wolverine a probablement peur de ce tatouage Wolverine.

Les ailes d’ange au-dessus du coccyx – un classique.

Et pour ceux qui pensent que les ailes d'ange ne sont pas assez «bad», ...

Hein?

Veuillez poster des suggestions de traduction dans les commentaires!

Nous ne savons pas si elle est fan des Simpson ou exactement le contraire.

Un tigre avec... beaucoup d'expressions faciales?

Une pomme de chat – c'est si logique.

¯\_(ツ)_/¯

Celui qui devine le film obtient un auto-collant!

L'une des nombreuses raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous rendre torse nu à un entretien d'embauche.

Un... fan de Pikachu, on suppose?

Mais ce n’est pas pour cela que le lapin de Pâques est mort sur la croix!

Bon, assez d'art corporel pour aujourd'hui.

Bonus-Win

Ok, ce tatoo mérite un prix.