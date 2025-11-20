Eve Gilles ne s'est pas laissée arrêter par les critiques. images: instagram

Cette reine de beauté a pris sa revanche

Eve Gilles, Miss France 2024, qui avait reçu de nombreux commentaires moqueurs lors de son sacre en raison de sa coupe de cheveux, est devenue une candidate populaire à Miss Univers. Qu'elle remporte la couronne ou non, elle a pris sa revanche.

Plus de «Divertissement»

Une participation au bon goût de vengeance. Eve Gilles, qui avait été élue Miss France 2024, avait reçu de nombreuses critiques et quolibets sur les réseaux dans le sillage de son sacre. En cause? Sa coupe de cheveux ultra-courte, qui allait à délicieusement à contre-courant des standards attendus dans un concours de beauté. Comme si la longueur des poils sur un crâne définissait la féminité ou le charisme.

Pendant son règne, la Dunkerquoise, qui est désormais âgée de 22 ans, a également essuyé de nombreux commentaires négatifs.

Mais la Nordiste a une carapace solide, et ne s'est pas laissée atteindre par les haters, aussi nombreux soient-ils. Elle a en effet décidé de continuer l'aventure en participant à Miss Univers 2025 - et bien lui en a pris. Aux côtés de ses 127 rivales, elle s'est envolée pour Bangkok, en Thaïlande, pour espérer rafler la très prestigieuse couronne, qui sera redistribuée dans la nuit de jeudi à vendredi 21 novembre, à l'issue de la finale.

Et contrairement aux attentes (celles des mauvaises langues), Eve Gilles est l'une des candidates les plus appréciées du concours sur les réseaux. Lors de la session des costumes, celle-ci a obtenu de nombreux compliments en ligne pour son choix audacieux. Pas de Marianne ni de Moulin Rouge; l'ex Miss Nord-Pas-de-Calais 2023 a opté pour une véritable armure inspirée de Jeanne d’Arc.

Un symbole qui se veut fort: outre le courage ou la paix représentés par le drapeau à la colombe qu'elle portait, l'armure semble être, aussi, un clin d'oeil à sa détermination face aux critiques.

Miss Norvège a également fait le buzz avec son costume, mais pour une tout autre raison: elle avait revêtu un gigantesque costume de saumon, pour faire honneur aux traditions de son pays, qui valorise la pêche.

Avantage non-négligeable, la figure de Jeanne d'Arc est reconnue à l'international. Eve Gille a commenté sur ses réseaux: «Jeanne d'Arc est une jeune femme, une héroïne. En 1429, elle a mené les troupes françaises à la victoire à Orléans et a changé le cours de la guerre de Cent Ans.»

Sur la Toile, les commentaires positifs s'adressaient non seulement à la tenue scintillante imaginée par le styliste Aymerick Zana, mais également au look global d'Eve Gilles - dont ses cheveux.

Une petite revanche pour toutes les attaques dont elle a fait l'objet ces dernières années. «Trop heureuse de ce choix qui va marquer les esprits, j’en suis sûr! Bravo 🔥», peut-on lire. Ou encore: «Spectaculaire!! Tu l’incarnes à merveille une vraie guerrière de la paix».

La revanche n'est certes pas encore totale. La Nordiste n'apparait pas dans le top 3 des candidates favorites à l'élection. Le trio de tête est composé de Miss Philippines, Miss Bangladesh et Miss Chili, suivies de Miss Paraguay, Miss Congo, Miss Mexique, Miss Turquie et Miss Cambodge. Bien entendu, rien n'est encore joué, tout sera décidé lors de l'élection.

Par contre, comme le note Gala, la jeune femme peut déjà compter sur une solide fanbase en ligne. Lors de la soirée d’ouverture du 5 novembre, elle a fait sensation dans une longue robe blanche. Sa vidéo, relayée sur TikTok par le compte Officialmuth cumulait mercredi 19 novembre pas moins de 11,6 millions de vues.

Reste à savoir si ce sera suffisant pour décrocher la couronne la plus convoitée du monde de la beauté. Réponse dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 novembre.

(jod)

Voici la tasse de café le plus cher du monde Vidéo: extern / rest