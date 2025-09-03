17 fiançailles qui ont mal tourné

Image: Tiktok/Watson
Les demandes en mariage trop réussies ne restent jamais dans les annales de l'histoire. Au contraire des plus claquées, qu'Internet n'oublie jamais.
Oui, oui, on en convient, la demande en mariage de Travis Kelce à Taylor Swift était parfaite. Gros massifs de fleurs dans le jardin de ses parents, tenues et poses impeccables.... Tout était tellement calculé que c'en est presque ennuyeux. Où est le chien qui vient photobomb le moment critique? Où est passé le coup de vent qui vient nous rappeler que la nature est plus forte qu'Instagram?
En tant qu'amateurs de divertissement, on a déjà vu des demandes en mariage plus folles sur Internet. Voici donc quelques couples dont les demandes resteront gravées dans les mémoires pour de bonnes raisons.
À Disneyland, tous les rêves ne deviennent pas réalité.
Il nous manque juste une petite vidéo du PLUS BEAU MOMENT DE NOTRE VIE...
Ça, c'est de l'engagement!
Ce n'est pas un échec si l'on aime les chatons et les Post-it.
Une version simple et champêtre:
Vachement courageux. hihi
Le sport réunit. Pas besoin de mots pour se comprendre.
Cette demande en mariage a sans doute été accompagnée d'un gros «merde!»
C'est plus vraiment une question...
Tu veux m'épouser.
On a déjà vu cette scène récemment, mais on vous la remet, car elle est teeeeellement...bizarre
Elle a dit oui, mais son doigt crie non.
Une idée des plus romantiques pour les fans de tatouage.
J'ai fait ma demande avec un tatouage, et pour me dire oui, elle a dû baisser mon pantalon.
La tong n'a pas mérité ça.
Vu que l'amour passe par l'estomac, il ne devrait y avoir aucune objection.
C'était sûrement le choc.
Tout va bien, elle a sûrement dit oui quand même.
Le timing est assez important pour une demande réussie.
À l'évidence, une force supérieure était contre.
Et CiaaoooOOOOoooo!
(sim)
