mariage

17 fiançailles qui ont mal tourné

17 fiançailles moins ennuyeuses que celles de Taylor Swift
Image: Tiktok/Watson

17 fiançailles qui ont mal tourné

Les demandes en mariage trop réussies ne restent jamais dans les annales de l'histoire. Au contraire des plus claquées, qu'Internet n'oublie jamais.
03.09.2025, 05:3203.09.2025, 05:32
Oui, oui, on en convient, la demande en mariage de Travis Kelce à Taylor Swift était parfaite. Gros massifs de fleurs dans le jardin de ses parents, tenues et poses impeccables.... Tout était tellement calculé que c'en est presque ennuyeux. Où est le chien qui vient photobomb le moment critique? Où est passé le coup de vent qui vient nous rappeler que la nature est plus forte qu'Instagram?

Ces 8 nouveaux couples de stars ont pimenté notre été

En tant qu'amateurs de divertissement, on a déjà vu des demandes en mariage plus folles sur Internet. Voici donc quelques couples dont les demandes resteront gravées dans les mémoires pour de bonnes raisons.

À Disneyland, tous les rêves ne deviennent pas réalité.

GIF animéJouer au GIF
gif: tiktok

Il nous manque juste une petite vidéo du PLUS BEAU MOMENT DE NOTRE VIE...

GIF animéJouer au GIF
gif: tiktok

Ça, c'est de l'engagement!

GIF animéJouer au GIF
gif:_ facebook

Ce n'est pas un échec si l'on aime les chatons et les Post-it.

Image
Image: reddit

Une version simple et champêtre:

Antrag Fail
Image: instagram

Vachement courageux. hihi

Le sport réunit. Pas besoin de mots pour se comprendre.

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Cette demande en mariage a sans doute été accompagnée d'un gros «merde!»

Antrag Fail
Image: reddit

C'est plus vraiment une question...

Antrag Fail
Image: reddit

Tu veux m'épouser.

On a déjà vu cette scène récemment, mais on vous la remet, car elle est teeeeellement...bizarre

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

Elle a dit oui, mais son doigt crie non.

Antrag Fail
Image: pinterest

Une idée des plus romantiques pour les fans de tatouage.

Antrag Fail
Image: reddit

J'ai fait ma demande avec un tatouage, et pour me dire oui, elle a dû baisser mon pantalon.

La tong n'a pas mérité ça.

GIF animéJouer au GIF
gif: tiktok

Vu que l'amour passe par l'estomac, il ne devrait y avoir aucune objection.

Antrag Fails
Image: facebook

C'était sûrement le choc.

GIF animéJouer au GIF
gif: tiktok

Tout va bien, elle a sûrement dit oui quand même.

Surprise

Le timing est assez important pour une demande réussie.

GIF animéJouer au GIF
gif: tiktok

À l'évidence, une force supérieure était contre.

GIF animéJouer au GIF
gif: imgur

Et CiaaoooOOOOoooo!

GIF animéJouer au GIF
gif: tiktok

(sim)

