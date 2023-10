Ces 23 fails mettront du piquant dans votre semaine

Enfin de bonnes nouvelles ! Voici les 25 fails les plus drôles de la semaine

Le mardi, c'est bien connu, c'est notre jour préféré. D'un côté, on a encore de longs jours à attendre avant d'arriver au week-end. De l'autre, c'est... le jour des fails! Eh oui, quoi de mieux que d'observer des gens qui tentent de faire des choses intéressantes, mais qui échouent, pour notre plus grand plaisir? Attention, le rire bienveillant est de rigueur.

«L'un des plus gros transferts de l'histoire de la musique en France»: Le Parisien révèle les dessous du contrat entre Orelsan et Sony Music. De grosses sommes sont en jeu, et de nouveaux albums seraient prévus.

Il est simple, basique... mais c'est également un redoutable homme d'affaires. Selon les informations du Parisien, le rappeur de Caen Orelsan a fait l'objet d'un «transfert» aussi rentable que conséquent. Il a en effet dit au revoir à son label Wagram Music – avec qui il a travaillé pendant 13 ans et a sorti 4 albums – pour intégrer la grande famille Sony Music. Le Français de 41 ans sortira ses sons dans sa nouvelle écurie dès 2025.