Les Fêtes, c'est fini, mais les fails sont toujours là!

Après les fêtes de fin d'années, où vous vous êtes goinfrés en famille (sisi, on sait), on vous offre le cadeau ultime: 21 fails tellement drôles que vous brûlerez au moins quelques calories. Vous êtes prêts?

21 animaux ronds, pour les gens carrés sur la géométrie

Vous aimez les animaux ET les sphères? Une photo géométriquement harmonieuse et pleine de poils ou de plumes vous donne des palpitations de bonheur? SAY NO MORE. En voici 21.

Certaines de ces créatures sont naturellement rondes, sphériques, boulesques (ça se dit pas?). D'autres sont comme vous, elles ont simplement pris du cul à Noël. Et certaines photos ont simplement été prises au bon moment. N'est-ce pas merveilleux? Allez, on scrolle ça ensemble.