Les fails les plus frais de la semaine

Corina Mühle Suivez-moi

Rien ne procure plus de satisfaction que des images de fails qui s'enchaînent. Ça tombe bien, on vous en a réservé une bonne platée.

Mettez-vous à table, et.... c'est partiiiii!

Commençons doucement:

La douleur...

Pauvre bière ! :-(

«Mission: Impossible» en été, ça donne ça.

Fini le travail pour aujourd'hui.

Si gracieux.

Il est important de savoir très tôt ce que l'on veut dans la vie.

Ne jamais freiner lorsqu'on traverse une flaque d'eau!

Il est loin d'être le seul à qui cela arrive. Cliquez ici pour voir la vidéo complète.

Toujours avoir confiance en ses parents.

Aimez-vous les fails de golf?

Voici quelques images...

De nos jours, il faut presque savoir faire le poirier pour pouvoir lire les panneaux Subway...

Mi-fail, mi-gagnant.

«Je suis tombée de mon hamac, mais j'ai sauvé mon Smore.»

Quelqu'un a-t-il une paille?

Compter n'est probablement pas le point fort de Herald.

«Comment je me décrirais ? 3 mots.»

Tant de confusion 😭

Une erreur d'impression?

Pour tous ceux qui n'ont pas envie de chercher:

Dans la catégorie: «You had one job!»

Elémentaire, mon cher.

C'est l'histoire de la poule, ou l'oeuf. Quel est le problème: le long tuyau, ou la profondeur du trou?

La vie peut être si injuste, si tôt.

Quand on domine tout et tout le monde au fitness.

Avertissement: Ne pas imiter à la maison.

Ça a failli être une vidéo cool. Presque.

Le fail le plus mignon de la semaine:

«Nous t'avons tous vu bousculer ton petit frère ou ta petite sœur!»

Le meilleur est le rire de la coéquipière 🤭:)

Quand la police du quartier est en roue libre 😉

Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'un policier y a glissé. Il a été constaté que le toboggan n'était adapté qu'aux enfants et non aux adultes. Il a donc été fermé par la police de Boston et un panneau d'avertissement a été installé.

Elon? C'est toi?

Bonus-Win

Points du jury: 10/10.

C'est tout pour

aujourd'hui!

A la semaine prochaine!​

