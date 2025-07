L'actrice de 40 ans était très attendue dans Jurassic World.

Scarlett Johansson bat un record épique avec «Jurassic World»



Scarlett Johansson est désormais l'actrice principale la plus lucrative de tous les temps. Ce titre, elle le doit à son rôle dans le nouveau film Jurassic World.

Imke Gerriets / watson.de

Avec son rôle dans la franchise Jurassic World, Scarlett Johansson a réalisé un souhait de longue date. Lors de la CinemaCon, elle a déclaré:

«C'était un rêve d'enfant pour moi de jouer dans un film 'Jurassic'»

Dans le blockbuster Jurassic World: La Renaissance, elle incarne Zora Bennett et dirige une équipe d'expédition qui poursuit une mission dangereuse sur une île isolée. Les dinosaures et les humains y coexistent, et une catastrophe menace de se produire.

La production de Gareth Edwards (Godzilla) permet désormais à Scarlett Johansson de devenir l'actrice principale la plus rentable.

Scarlett Johansson se hisse au sommet

Jurassic World: La Renaissance rencontre un succès cinématographique retentissant. Visible sur grand écran depuis début juillet, ce quatrième opus a déjà rapporté plus de 318 millions de dollars américains dans le monde, selon Box Office Mojo. Scarlett Johansson en est la principale bénéficiaire, comme le rapporte le portail spécialisé The Wrap, citant The Numbers.

Selon ces mêmes sources, elle bat un nouveau record en tant qu'actrice principale la plus lucrative au monde. Elle dépasse ainsi les stars de Marvel, Samuel L. Jackson et Robert Downey Jr. Ce succès est attribuable aux recettes du dernier opus de Jurassic World.

Jurassic World Rebirth: la bande-annonce 👇 Vidéo: watson

Avec ses films, Scarlett Johansson a ainsi généré un total de 14,8 milliards de dollars de recettes au box-office pour les films où elle tient le rôle principal. Le portail indique que plus de 8,7 milliards de dollars proviennent des quatre productions Avengers et de Captain America: Civil War.

Dans ces blockbusters, elle a tenu un rôle principal en tant que Natasha Romanoff, alias Black Widow. Mais elle a également participé, en tant qu'actrice principale, à Iron Man 2 ou aux films d'animation Tous en scène.

Samuel L. Jackson détrôné

Avec son ascension dans le classement des stars du cinéma les plus rentables, elle dépasse Samuel L. Jackson, qui détenait auparavant le record avec 14,6 milliards de dollars. À la troisième place se trouve Robert Downey Jr., dont les films en tant qu'acteur principal ont rapporté 14,2 milliards de dollars US au box-office.

Samuel L. Jackson s'est incliné face à Black Widow. Keystone

Robert Downey Jr. pourrait bien prendre la première place de Scarlett Johansson à l'avenir. En effet, avec la sortie d'Avengers: Doomsday fin 2026, le record pourrait rapidement être battu. L'acteur de 60 ans y incarne le Docteur Doom. Ses nouveaux films Marvel devraient à eux seuls lui rapporter environ 11,8 milliards de dollars.