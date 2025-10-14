Yayyyyyyy, les fails sont de retour! Image: instagram/watson

Prenez une pause pour savourer ces inoubliables fails

Quelle journée merveilleuse pour savourer une nouvelle fournée de fails fraîchement sortis du four. Après une édition spéciale la semaine dernière, nous voilà de retour avec votre programme habituel préféré (merci pour votre fidélité, vous êtes les meilleurs).

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Mais trêve de flatteries, let's goooooo!

Debout, c'est l'heure des fails!

Karma, t'es bourré?

Juste une vidéo rapide et décontractée comme on en trouve tellement sur Internet...

PERSONNE n'aurait pu voir ça venir.

*woops!*

(Il va bien, rassurez-vous. Il va bien)

Aucun maître du rock n’est jamais tombé du ciel.

Pourquoi nous sommes tellement fans des «Gender Reveal Partys».

...ou pas.

Oh, un lifehack indispensable.

(C'est probablement le fail le plus triste de la semaine.)

Lorsque votre patron vous demande si vous avez du temps pour faire des heures supplémentaires...

Elle devrait être nommée «maman du mois»:

Besoin d'un autre tric pour aujourd'hui?

S'ils ne sont pas morts, il doit toujours être accroché là aujourd'hui.

Allez, quelques bonus supplémentaires:

La bonne affaire de la semaine:

0% moins cher.

Ou comment perturber durablement ses enfants dès le petit-déjeuner:

Les chevilles détestent cette astuce.

Le tatouage de la semaine (première partie):

Le tatouage de la semaine (deuxième partie):

(Remarquez, c'est peut-être aussi la coiffure de la semaine.)

Fail ou tendance? On pose la question.

J'ai réparé la montre, boss!

Et le titre de la semaine revient au... Daily Mail!

Un tableau de 790 000 francs ruiné après qu'un agent de sécurité qui s'ennuyait ait peint des yeux sur des personnages sans visage lors de son premier jour de travail

A lire ici: Daily Mail

Oh, celui-là n'est pas mal non plus.

Un médium de l'Arizona qui a été heurté par une voiture dit qu'il ne l'a pas vu venir.

De loin, les maillots des Brisbane Lions, semblent quelque peu... différents.

J'ai conçu et installé le porte-menu, patron!

Manger des enfants.

Une pluie de chips.

Eeeeeeeet... ding dong!

...bye.

Dernier bonus

Nous ne rions pas des enfants, nous nous réjouissons avec eux! <3

Vous aimez les fails? Partagez-nous les plus beaux en commentaire... Hourra!