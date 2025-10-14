larges éclaircies10°
Fails

Prenez une pause pour savourer ces inoubliables fails

Les fails les plus funs de la semaine sont là!
Yayyyyyyy, les fails sont de retour!Image: instagram/watson

Quelle journée merveilleuse pour savourer une nouvelle fournée de fails fraîchement sortis du four. Après une édition spéciale la semaine dernière, nous voilà de retour avec votre programme habituel préféré (merci pour votre fidélité, vous êtes les meilleurs).
14.10.2025, 05:2914.10.2025, 05:29
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Mais trêve de flatteries, let's goooooo!

Debout, c'est l'heure des fails!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Karma, t'es bourré?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Juste une vidéo rapide et décontractée comme on en trouve tellement sur Internet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

PERSONNE n'aurait pu voir ça venir.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

*woops!*

Surprise

(Il va bien, rassurez-vous. Il va bien)

Aucun maître du rock n’est jamais tombé du ciel.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Pourquoi nous sommes tellement fans des «Gender Reveal Partys».

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

...ou pas.

Oh, un lifehack indispensable.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(C'est probablement le fail le plus triste de la semaine.)

Lorsque votre patron vous demande si vous avez du temps pour faire des heures supplémentaires...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Elle devrait être nommée «maman du mois»:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Besoin d'un autre tric pour aujourd'hui?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

S'ils ne sont pas morts, il doit toujours être accroché là aujourd'hui.

Allez, quelques bonus supplémentaires:

La bonne affaire de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram
Voici les meilleurs fails de la semaine.
0% moins cher.

Ou comment perturber durablement ses enfants dès le petit-déjeuner:

Die lustigsten fails der Woche: Frühstücks Ei für Kinder
Image: instagram

Les chevilles détestent cette astuce.

Lustige Fails: Treppe aus der Hölle
Image: instagram

Sans transition: voici 20 animaux adoptés trop craquants

Continuer ci-dessous...

1 / 22
20 animaux adoptés trop craquants
Avant l'adoption et après être installé dans un nouveau foyer..
partager sur Facebookpartager sur X

Le tatouage de la semaine (première partie):

Fails: Tattoo der Woche
Image: instagram

Le tatouage de la semaine (deuxième partie):

Fails: Tattoo der Woche
Image: instagram

(Remarquez, c'est peut-être aussi la coiffure de la semaine.)

Fail ou tendance? On pose la question.

Die lustigsten fails der Woche: Shirt Design
Image: instagram

J'ai réparé la montre, boss!

Die lustigsten Fails der Woche: Uhr
Image: instagram

Et le titre de la semaine revient au... Daily Mail!

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Image: instagram

Un tableau de 790 000 francs ruiné après qu'un agent de sécurité qui s'ennuyait ait peint des yeux sur des personnages sans visage lors de son premier jour de travail

A lire ici: Daily Mail

Oh, celui-là n'est pas mal non plus.

Die lustigsten Fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Image: instagram

Un médium de l'Arizona qui a été heurté par une voiture dit qu'il ne l'a pas vu venir.

De loin, les maillots des Brisbane Lions, semblent quelque peu... différents.

Die lustigsten Fails der Woche: Trikots
Image: instagram

J'ai conçu et installé le porte-menu, patron!

Die lustigsten fails der Woche: Kinder
Image: reddit

Manger des enfants.

Une pluie de chips.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeeeeet... ding dong!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

...bye.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Dernier bonus

Nous ne rions pas des enfants, nous nous réjouissons avec eux! <3

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram
Vous aimez les fails? Partagez-nous les plus beaux en commentaire...
Hourra!
