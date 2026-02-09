Vidéo: watson

Le prix de ce burger a fait s’étouffer les spectateurs

Sans surprise, la décadence américaine n’a pas fait de pause durant le Super Bowl 2026. Et la star des tribunes a sans conteste été le LX Hammer Burger. Un véritable monstre de viande que seuls 200 gourmands ont eu le droit de se payer (à prix d’or).

Plus de «Divertissement»

C’est joyeusement contre-intuitif, mais le sport d’élite et la junk food ont toujours fait bon ménage. Devant les téléviseurs, vautrés sur le canapé, mais également dans les tribunes. Loin des bratwursts des stades européens, les Etats-Unis savent rivaliser d’ingéniosité pour gaver ses supporters de milliers de calories.

Forcément, le 60e Super Bowl, en Californie, a été une nouvelle fois l’occasion de dépasser les bornes.

Dans les tribunes du Levi's Stadium de Santa Clara, il est possible d’entasser un peu plus de 70 000 spectateurs. Une foule qu’il faut non seulement divertir, mais nourrir.

Voici ce que l’on pouvait manger durant le Super Bowl, dimanche:

Crabe de Dungeness, au cheddar fondu.

Steak frites à l'ail de Gilroy, considéré comme le meilleur ail du monde, cultivé en Californie.

Chinatown Dog cuit en mode char siu.

Huîtres de l’île Hog, ouvertes devant le client.

Des sushis au wagyu, caviar et truffe.

Des cocktails maison.

Et la star du jour: le LX Hammer Burger.

Un spectateur a tout goûté: Vidéo: watson

Arrêtons-nous quelques minutes sur ce LX Hammer Burger, parce qu’il a fait quelques vagues dans les tribunes durant le Super Bowl.

Sa composition, déjà: un imposant jarret de bœuf braisé avec son os, une sauce demi-glace mirepoix rôtie, un océan de fromage bleu fondu luxueux de la région de Point Reyes en Californie, le tout fourré dans un appétissant pain brioché.

Le poids de ce monstre? 1,6 kg, selon le San Francisco Chronicle, qui a manifestement dépêché un reporter juste pour attraper des témoignages de supporters au ventre bien accrochés.

«C’est trop cher et beaucoup trop gros. Mais c’est le Super Bowl et je n'y retournerai peut-être jamais. Alors il fallait que je le commande» Un gourmand dans le Levi's Stadium, interrogé par le San Francisco Chronicle.

Dans le pays du burger, on n’est pas tant surpris par cette formidable décadence. Histoire d’ajouter un peu de prestige à cette véritable œuvre d’art culinaire, les responsables des Levi’s Restaurants ont décidé de ne préparer que 200 LX Hammer Burger. (Ce qui fait tout de même 36 000 balles de recettes).

Toujours selon le San Francisco Chronicle, ce sandwich indécent était déjà quasi sold-out avant la mi-temps du Super Bowl, assurée cette année par le rappeur portoricain Bad Bunny.

Le prix de ce monstre? 180 dollars Le plat le plus cher du Super Bowl 2026

Un menu parfait pour accompagner la bière à 19 dollars ou le verre de Chardonnay à 17 dollars. Cher? Oui, un peu. Mais c’est plutôt logique quand on sait que les billets pour le Super Bowl oscillaient entre 4000 et 10 000 dollars.

La banque aura au moins autant de peine à digérer cette journée que les supporters.

