en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Curling

JO 2026: coupure d'électricité durant le curling à Cortina

Le match de la Suissesse Briar Schwaller-Hürlimann a été interrompu par une coupure d'électricité, mercredi aux JO.
Le match de la Suissesse Briar Schwaller-Hürlimann a été interrompu par une coupure d'électricité, mercredi aux JO.image: watson

Il y a déjà eu un premier incident aux JO

Une scène aussi inattendue que déplaisante a perturbé les premières rencontres de curling, mercredi à Cortina.
05.02.2026, 11:1705.02.2026, 11:17

Le duo suisse Briar Schwaller-Hürlimann / Yannick Schwaller a connu un début de tournoi olympique idéal en curling double mixte, mercredi.

Le couple, marié dans la vie civile, a battu l'Estonie de justesse (9-7), après avoir pourtant mené avec une avance confortable (7-3). «Un match de double mixte typique. Rien n'est joué tant que la dernière pierre n'a pas été lancée», a résumé Briar Schwaller-Hürlimann. Son mari et coéquipier l'a félicitée:

«Je n'ai pas bien commencé non plus, mais Briar a été fantastique, avec de nombreuses magnifiques pierres»
Switzerland&#039;s Yannick Schwaller, left, celebrates with Briar Schwaller-Huerlimann after they won the mixed doubles round robin phase of the curling competition against Estonia at the 2026 Winter ...
Le couple Briar Schwaller-Hürlimann / Yannick Schwaller a bien commencé son tournoi olympique.Image: keystone

Une scène insolite a eu lieu quelques minutes seulement après le début de ce match, dans le premier end. Une panne d'électricité a plongé la halle dans l'obscurité, pendant quelques minutes. Elle a forcé l'interruption des quatre rencontres qui se jouaient simultanément.

Il n'a donc pas fallu attendre longtemps pour assister au premier incident de ces JO 2026, puisque ces matchs de curling double mixte mercredi étaient tout simplement les premières épreuves. Pour rappel, la cérémonie d'ouverture aura lieu ce vendredi soir (20h00) à Milan.

La panne d'électricité, en vidéo

Vidéo: twitter

Cette panne de courant «a éteint les panneaux d'affichage de la patinoire de Cortina d'Ampezzo, ainsi qu'une grande partie des projecteurs, plongeant les quelques centaines de spectateurs dans le noir», détaille RMC Sport.

Les curleurs, d'abord étonnés, ont ensuite pris ce désagrément avec le sourire, rigolant même de cette situation. «Lorsque la lumière est revenue, une acclamation a été entendue dans la salle et les rencontres ont repris», ajoute RMC Sport.

Des travaux toujours en cours

Au-delà de l'anecdote, ce même média souligne que cet incident a «de quoi relancer les débats autour de l'état des préparatifs de l'olympiade italienne». Il rappelle les retards dans les travaux, sur plusieurs sites. Ceux, toujours en cours, dans la halle de curling mais aussi au Centre de glisse de Cortina et à la patinoire de hockey de Milan (le premier match y a lieu ce jeudi). Alors même que certaines compétitions ont déjà commencé.

La patinoire de Milan a déjà fait beaucoup parler👇

Nouveau problème pour la patinoire des JO d'hiver 2026

RMC Sport relate aussi l'observation de journalistes allemands, qui ont constaté mardi que la télécabine qui relie la vallée aux pistes de ski de Cortina – censées amener les spectateurs – «n'est pas encore prête».

On espère désormais que la suite du programme olympique ne sera pas perturbée par ces retards de travaux. Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller, eux, seront à nouveau sous les projecteurs (au sens propre aussi, on l'espère) ce jeudi après-midi (14h35) face aux Etats-Unis, puis le soir (19h05) contre la Corée du Sud.

(yog/riz)

Plus d'articles sur le sport
L'Open d'Australie veut révolutionner le tennis féminin
L'Open d'Australie veut révolutionner le tennis féminin
de Romuald Cachod
Tanja Frieden: «J'avais de la colère contre ma médaille d'or aux JO»
Tanja Frieden: «J'avais de la colère contre ma médaille d'or aux JO»
de Etienne Wuillemin
Un skieur suisse critique ses coachs avant la descente des JO
Un skieur suisse critique ses coachs avant la descente des JO
de Martin Probst, Bormio
Une blessure invraisemblable l'oblige à abandonner le match
Une blessure invraisemblable l'oblige à abandonner le match
de Yoann Graber
Un improbable business permet à Langnau d'engager un étranger
Un improbable business permet à Langnau d'engager un étranger
de Klaus Zaugg
Le gardien de Thoune a craqué après le match au sommet
Le gardien de Thoune a craqué après le match au sommet
de Yoann Graber
Ce Romand a inventé un nouveau sport avec une ado
Ce Romand a inventé un nouveau sport avec une ado
de Fred Valet
La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax
1
La Ligue n'a pas du tout apprécié la combine de Xamax
de Julien Caloz
Une coureuse suspendue pour une raison cocasse
Une coureuse suspendue pour une raison cocasse
Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion
Cette scène à couper le souffle montre pourquoi Thoune sera champion
de Yoann Graber
Roman Josi réussit un nouvel exploit juste avant les JO
Roman Josi réussit un nouvel exploit juste avant les JO
de Adrian Bürgler
Cette rumeur de transfert fait trembler la NBA
Cette rumeur de transfert fait trembler la NBA
de Niklas Helbling
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
Cet homme de l'ombre joue un rôle crucial à La Tchaux
de Julien Caloz
Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»
Malorie Blanc: «Il y a eu un avant et un après Sankt Anton»
de Sven Papaux
Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée
Ce nouveau gadget à l'Open d'Australie a une fonction insoupçonnée
de Yoann Graber
Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana
Odermatt prend une décision étonnante à Crans-Montana
de Rainer Sommerhalder, Crans-Montana
Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
Humilié, Xamax a pris une décision rare qui rend furieux un concurrent
de Yoann Graber
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
Quand YB et Bâle perdent, c'est toute la Suisse qui souffre
de Timo Rizzi
Thèmes
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
partager sur Facebookpartager sur X
Le top 5 des primes de Léa à la Star Academy
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Il dégoupille en direct: un consultant foot suspendu
La chaîne beIN Sports a annoncé dimanche la suspension de son consultant Daniel Bravo après des propos déplacés tenus en direct à l'antenne.
La déclaration de Daniel Bravo, tenue samedi lors du match Paris FC - Olympique de Marseille, visait l'ancienne joueuse internationale et actuelle directrice sportive du Paris FC Féminines Gaëtane Thiney. «J'ai informé Daniel Bravo ce matin de sa suspension à effet immédiat, décision qu'il comprend parfaitement. Il regrette évidemment profondément ses propos et il a appelé Gaétane (Thiney) pour s'en excuser», a indiqué Florent Houzot, le directeur de la rédaction de beIN, dans une déclaration transmise à l'AFP.
L’article