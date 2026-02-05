Le match de la Suissesse Briar Schwaller-Hürlimann a été interrompu par une coupure d'électricité, mercredi aux JO. image: watson

Il y a déjà eu un premier incident aux JO

Une scène aussi inattendue que déplaisante a perturbé les premières rencontres de curling, mercredi à Cortina.

Le duo suisse Briar Schwaller-Hürlimann / Yannick Schwaller a connu un début de tournoi olympique idéal en curling double mixte, mercredi.

Le couple, marié dans la vie civile, a battu l'Estonie de justesse (9-7), après avoir pourtant mené avec une avance confortable (7-3). «Un match de double mixte typique. Rien n'est joué tant que la dernière pierre n'a pas été lancée», a résumé Briar Schwaller-Hürlimann. Son mari et coéquipier l'a félicitée:

«Je n'ai pas bien commencé non plus, mais Briar a été fantastique, avec de nombreuses magnifiques pierres»

Le couple Briar Schwaller-Hürlimann / Yannick Schwaller a bien commencé son tournoi olympique. Image: keystone

Une scène insolite a eu lieu quelques minutes seulement après le début de ce match, dans le premier end. Une panne d'électricité a plongé la halle dans l'obscurité, pendant quelques minutes. Elle a forcé l'interruption des quatre rencontres qui se jouaient simultanément.

Il n'a donc pas fallu attendre longtemps pour assister au premier incident de ces JO 2026, puisque ces matchs de curling double mixte mercredi étaient tout simplement les premières épreuves. Pour rappel, la cérémonie d'ouverture aura lieu ce vendredi soir (20h00) à Milan.

La panne d'électricité, en vidéo Vidéo: twitter

Cette panne de courant «a éteint les panneaux d'affichage de la patinoire de Cortina d'Ampezzo, ainsi qu'une grande partie des projecteurs, plongeant les quelques centaines de spectateurs dans le noir», détaille RMC Sport.

Les curleurs, d'abord étonnés, ont ensuite pris ce désagrément avec le sourire, rigolant même de cette situation. «Lorsque la lumière est revenue, une acclamation a été entendue dans la salle et les rencontres ont repris», ajoute RMC Sport.

Des travaux toujours en cours

Au-delà de l'anecdote, ce même média souligne que cet incident a «de quoi relancer les débats autour de l'état des préparatifs de l'olympiade italienne». Il rappelle les retards dans les travaux, sur plusieurs sites. Ceux, toujours en cours, dans la halle de curling mais aussi au Centre de glisse de Cortina et à la patinoire de hockey de Milan (le premier match y a lieu ce jeudi). Alors même que certaines compétitions ont déjà commencé.

RMC Sport relate aussi l'observation de journalistes allemands, qui ont constaté mardi que la télécabine qui relie la vallée aux pistes de ski de Cortina – censées amener les spectateurs – «n'est pas encore prête».

On espère désormais que la suite du programme olympique ne sera pas perturbée par ces retards de travaux. Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller, eux, seront à nouveau sous les projecteurs (au sens propre aussi, on l'espère) ce jeudi après-midi (14h35) face aux Etats-Unis, puis le soir (19h05) contre la Corée du Sud.

(yog/riz)