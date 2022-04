Oh mais, qu'est-ce que c'est? C'est les faiiiils!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Vous connaissez le principe: vous êtes très fatigué ou de mauvaise humeur, puis vous regardez les gifs et photos que nous avons amoureusement sélectionnés et puis, comme par magie, vous êtes de bonne humeur et prêt pour le reste de la semaine.

Sans plus attendre... C'est partiii!

On est heureux de vous voir.

On ne se moque pas.

Pardon, j'ai menti, bien sûr qu'on se moque!

Il s'est passé quoi?

L'amour rend aveugle (et mal en point).

Vous noterez que le chat n'a pas l'air excessivement inquiet.

Pardon, mais... il est bête ou quoi?

La légende raconte qu'il est encore suspendu au plafond aujourd’hui.

Et là, c'est le drame.

Le fail le plus triste de la semaine.

Oups.

(Désolé pour la mauvaise qualité. Mais c'est trop bon.)

Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaay!

Hum. 😐

Ce gif s'appelle: «Le président serbe joue au billard».

Lol.

On passe aux photos ?

Euh, ah?

À propos d'enfants, que pensez-vous de cette place de jeux?

Cette femme dans la baignoire: absolument réaliste.

Titre de la semaine:

Cette publicité pour un gobelet à dés. Qui trouve l'erreur?

J'ai installé l'armoire de la cuisine, patron!

Réussite ou échec, ça?

Cet emballage d'un ballon, sur lequel on peut même voir le photographe.

Un espace pour les enfants lents et stupides...? D'accord.

(Ouiiii, on sait que c'est un panneau pour les automobiles.)

Old but gold:

Passez une bonne semaine!

Allez, salut.

Bonus:

Vous méritez cette boisson sucrée!

Et ça, voilà, c'est cadeau, ça me fait plaisir:

