Parce que c'est lundi, voici 27 magnifiques photos d'animaux

«C'est la pire finale de l'histoire de Koh-Lanta»

Hier soir, sur TF1, on a assisté à la finale de Koh-Lanta: La revanche des 4 Terres. En un épisode, on est passé des poteaux et des pieds douteux des candidats au Prime à Paris et à leurs cheveux brushingués au Babyliss.

S'il y a bien un épisode qui donne envie de se taper la tête avec une taie d'oreiller remplie de piles, c'est celui de la finale de Koh-Lanta. Même quand les candidats font rêver, c'est long. Beaucoup trop long. Avec une première partie soporifique lors de l'épreuve des poteaux et une autre, à Paris, en direct, sur le plateau kitsch et enfumé de TF1. Comme le résument bon nombre d'internautes sur Twitter, «cette saison était la pire de l'histoire» avec un grand H, celle qu'on apprend dans les livres à l'école.