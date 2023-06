Et juste pour le plaisir, voici les 20 meilleurs fails de la semaine

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Hello everybody, tout le monde!

C'est mardiiiii et c'est bientôt le week-end! Et pour tous ceux qui n'étaient pas de bonne humeur jusqu'à maintenant, on a décidé de vous aider à changer ça.

Et c'est parti! Comme chantait Nâdiya

Il y en a un qui s'éclate!

PS: les chiens sont (vraiment) les meilleurs <3

Oh bah mince alors...

Image: instagram

Parce que les gens puissants sont aussi maladroits

A ce propos👇 Joe Biden chute en public, Trump réagit aussitôt

Ça, c'est ce qu'on appelle le Karma

Bon bah, pas de barbecue cette semaine

C'est ce qu'on appelle un fail

C'est pour ça qu'il faut jamais faire le malin

C'était moins une!

«The floor is lava», le chat:

Après les gifs, les images:

Le selfie grandiose de ce monsieur et de la Joconde au Louvre

C'est un concept

«Désolé, pas le temps de faire le deuil»

Anxiété en voiture dans 3 ... 2 ... 1 ...

C'est vraisemblablement quelque chose avec du cheddar, mais on en saura pas plus

Pas sûr qu'il reste après ça...

Quand nos rêves se brisent sous nos yeux

Oups!

On applaudit l'investissement personnel

Un bonus pour la route?

Il y en a qui s'ennuie. Vraiment.

Un autre?

Une technique imparable!

Les fails, c'est fini! A mardi prochain et bon week-end à tous!

On vous en remet une couche?

C'est facile de différencier le Pepsi du Coca? On a testé

Vidéo: watson

20 photos qui prouvent qu'humainement, c'est un fail