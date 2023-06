Joe Biden s'est en sorti sans dégâts — sinon d'image. Keystone

Joe Biden chute en public, Trump réagit aussitôt

Le président américain a chuté sur scène lors d'une cérémonie de remise de diplômes militaires, avant d'avoir du mal à se relever. A un an et demi des élections présidentielles, l'image passe mal.

Les faits ont lieu à Colorado Springs, dans l'ouest des Etats-Unis et l'Etat du même nom: on y voit Joe Biden, vêtu d'une casquette bleu ciel, à l'académie militaire de l'armée de l'air américaine. Le président serre la main d'un jeune officier en uniforme venant de recevoir son diplôme. Alors que celui-ci tourne les talons, Joe Biden fait quelques pas de côté avant de s'effondrer au sol, sous un tonnerre de cris d'effroi.

Il a apparemment trébuché sur un sac de sable noir qui traînait par là et visiblement utilisé pour lester un appareil se trouvant sur la scène. L'octogénaire a ensuite du mal à se relever. Aidé par ses gardes du corps, il se remet sur pieds et ne semble pas blessé.

«Joe Biden va bien. Il y avait un sac de sable sur l'estrade alors qu'il serrait des mains» Ben LaBolt, directeur de la communication de Joe Biden twitter

Il a ensuite repris l'avion pour retourner à Washington, et gravi l'escalier pour embarquer sans s'arrêter pour répondre aux journalistes présents sur place.

Trump réagit

Et à la vitesse des réseaux sociaux, il n'aura pas fallu plus de temps pour claquer des doigts que la vidéo remontait déjà jusqu'à Donald Trump. Celui-ci, en plein meeting, en a profité pour faire le show face à ses partisans:

«Ah oui, il est tombé? J'espère qu'il ne s'est pas fait mal... C'est dingue. Il faut faire gaffe à ce genre de trucs! Quitte à devoir marcher sur la pointe des pieds ou ramper...» Donald Trump

L'âge de Biden en question

Mais une année et demi avant de pouvoir potentiellement se représenter à la présidentielle américaine, et alors que son âge est régulièrement au centre des débats sur sa légitimité à se représenter, le mal est fait. L'âge et la forme physique du démocrate sont en effet un sujet de critiques acerbes par certains de ses adversaires politiques.

En juin 2022, une image du président chutant lors d'une promenade à vélo avait déjà fait grand bruit. Là encore, Joe Biden s'était relevé et n'avait pas subi de conséquences physiques particulières.

Le plus récent bilan de santé du démocrate, en février, a établi qu'il était en bonne santé. Mais selon les sondages, la majorité des Américains estiment qu'il est trop âgé pour briguer un second mandat.

