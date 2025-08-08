Wolverine était sur les bords du Léman

Hugh Jackman était à Anthy-sur-Léman.Instagram/Getty Images
Les clients d'un restaurant d'Anthy-sur-Léman, en périphérie de Thonon-les-Bains, ont fait une jolie rencontre ce mardi 5 août: Hugh Jackman s'est arrêté dans l'établissement pour déguster la cuisine locale.
08.08.2025, 14:5008.08.2025, 14:50
Comment expliquer que Hugh Jackman, l'interprète de Wolverine, soit présent sur les berges du Léman au mois d'août? Réponse: parce qu'il rendait visite à son oncle, marié à une femme originaire d'Anthy-sur-Léman, en périphérie de Thonon-les-Bains, en France voisine.
Les clients et l'équipe du restaurant Les pieds dans l’eau ont ainsi pu croiser l'acteur australien ce mardi 5 août, alors qu'il s'arrêtait pour déguster la cuisine locale, révèle le média haut-savoyard Le Messager. Les employés ont immortalisé la rencontre. La photo a ensuite été publiée sur Instagram avant d'être retirée.
La photo en question:
Hugh Jackman était de passage dans ce restaurant du Chablais.Image: Instagram @les_pieds_dans_leau_anthy
D'autres stars au bord du Léman:
Ce n'est pas la première fois que la star est aperçue sur les berges du lac, rappelle la Tribune de Genève. Elle avait déjà effectué le déplacement en 2023. Alors, à quand la prochaine expédition lémanique? (ag)
Fan de cinéma? Ces articles pourraient vous intéresser!
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
Les coulisses du prochain Spider-Man
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
La première moitié de la saison 2 de Mercredi débarque sur Netflix ce 6 août. La deuxième? Le 3 septembre. Un mois d’attente, juste pour finir le travail. Mais pourquoi la plateforme nous fait-elle souffrir ainsi? Spoiler: ce n’est pas pour le plaisir du suspense.
Souvenez-vous, jadis, lorsque l’on planifiait nos soirées autour de la télé et en fonction du programme. Il y avait un horaire précis, un épisode par semaine, et ce bon vieux magnétoscope à programmer à la seconde près si on avait l’outrecuidance d’avoir autre chose de prévu ce soir-là. Vous vouliez regarder Desperate Housewives? Vous aviez intérêt à avoir bien réglé la chaîne, sinon vous vous retrouviez avec 10 minutes de Questions pour un champion.