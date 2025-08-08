Hugh Jackman était à Anthy-sur-Léman. Instagram/Getty Images

Wolverine était sur les bords du Léman

Les clients d'un restaurant d'Anthy-sur-Léman, en périphérie de Thonon-les-Bains, ont fait une jolie rencontre ce mardi 5 août: Hugh Jackman s'est arrêté dans l'établissement pour déguster la cuisine locale.

Comment expliquer que Hugh Jackman, l'interprète de Wolverine, soit présent sur les berges du Léman au mois d'août? Réponse: parce qu'il rendait visite à son oncle, marié à une femme originaire d'Anthy-sur-Léman, en périphérie de Thonon-les-Bains, en France voisine.

Les clients et l'équipe du restaurant Les pieds dans l’eau ont ainsi pu croiser l'acteur australien ce mardi 5 août, alors qu'il s'arrêtait pour déguster la cuisine locale, révèle le média haut-savoyard Le Messager. Les employés ont immortalisé la rencontre. La photo a ensuite été publiée sur Instagram avant d'être retirée.

La photo en question: Hugh Jackman était de passage dans ce restaurant du Chablais. Image: Instagram @les_pieds_dans_leau_anthy

Ce n'est pas la première fois que la star est aperçue sur les berges du lac, rappelle la Tribune de Genève. Elle avait déjà effectué le déplacement en 2023. Alors, à quand la prochaine expédition lémanique? (ag)