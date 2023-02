Hello everybody tout le monde! Voici les 23 meilleurs fails de la semaine

See you Nesquik!

Quelqu'un s'est plaint un jour dans les commentaires que le titre et le texte d'intro est toujours le même... Eh oui! C'est mardi, c'est bientôt le week-end! Et ce sera toujours ainsi, parce que chez watson, on est lourd, on aime les running gags.

Ce vêtement en forme de couille va révolutionner le télé-travail

Une marque japonaise a créé un vêtement qui vous transforme en pouf (ou en testicule, c'est selon) et qui permet ainsi de faire du home office le plus confortablement possible.

Travailler à la maison, c'est un luxe pour certaines personnes qui ne veulent pas voir leurs collègues tous les jours (je plaide coupable). Mais parfois, la chaise de bureau n'est pas adaptée, on travaille sur le canapé, puis on retourne à la chaise de bureau pour finalement s'asseoir par terre, l'ordi sur les genoux et on finit par avoir mal au dos, mal aux bras, le laptop qui chauffe les cuisses...