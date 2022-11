Rendez votre journée constructive! Regardez les fails du mardi

Vous n'êtes plus qu'à un clic des meilleurs Fails de la semaine!

See you Nesquik!

On ne rit pas des pigeons (ni des enfants).

via twitter

Une femme dans le métro a imprimé 15 pages de messages Facebook et lit les commentaires.

via twitter

Un journaliste parle en direct de vols et se fait lui-même voler

Plus de détails sur cette folle histoire ici.

Allez zoou! Sans plus attendre, les fails de la semaine:

Hello everybody, tout le monde!

Ces GIFs et photos nous redonnent foi en l'humanité💝

