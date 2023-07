Les fails du mardi ne prennent jamais de vacances

Hello everybody, tout le monde!

Shakira n'a toujours pas fini de s'en prendre à son ex

La chanteuse est revenue sur la période douloureuse pendant laquelle elle a appris que son mari l'avait trompée. Au même moment, son père était hospitalisé.

Décidément, on n'aura jamais fini d'en apprendre plus sur la rupture de Shakira et son ex-mari, Gerard Piqué. Pour le magazine américain People en Español, relayé par Vanity Fair, l'artiste s'est confiée sur la douloureuse période où son couple a volé en éclat. Et Piqué s'est pris quelques balles perdues.