Votre plus grosse erreur est de ne pas cliquer sur ces fails!

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Bon, on sait que ce n'est pas vrai. On est QUE mardi, et le week-end est encore loin. C'est pourquoi on vous a préparé un petit remontant, sous forme de GIFs et de photos drôles. Installez-vous confortablement et savourez bien!

Commençons par une tragédie annoncée.

Certainement le plus doux échec de l'édition d'aujourd'hui.

Quand le karma vous rattrape.

Ça fait mal rien que de regarder.

Il ne faut jamais se moquer des enfants.

Bon, des fois, on peut se moquer un petit peu.

Ce qui compte, c'est l'intention.

Pas de panique, elle va bien, elle rit à la fin.

Le fail le plus impressionnant du jour.

Au moins, elle acquiert de l'expérience. ¯\_(ツ)_/¯

Tellement de fails que ça finit presque en win.

Le pire, c'est tout ce travail qui n’a servi à rien…

Heureusement, il s'en est sorti avec seulement une belle frayeur.

Et maintenant, quelques images...

Quand vous oubliez d'éteindre la caméra. 😅

L'image parle d'elle-même.

Quand on vous dit: «ça passe pas», c'est que ça passe pas...

L'enfer sur terre.

Je me souvenais des films Avengers de manière assez différente.

Je me suis réveillé heureux ce matin, même si sur mon pull, il est inscrit... 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♀️

«Ne sois pas heureux, inquiète-toi.»

Ces toilettes sont un test caché.

Une image en dit plus que 1000 mots.

Nous comprenons l’idée de base, mais dans la pratique, cela ne fonctionne pas très bien.

«La musique connecte les gens.»

Une lasagne à l'emporter, on avait dit.

C'est raté pour l'anonymat.

Son visage n’était pas pixellisé dans le reflet.

Une tragédie a été évitée de justesse.

Sans la caméra de surveillance, personne n'y croirait.

Elle a grandi si vite...

Opportunité vue, opportunité saisie.

Pour tous ceux qui savent combien coûte un drone, cette vidéo va faire mal...

Même la sécurité doit rire.

La rumeur dit qu'on ne l'a jamais revue.

Bonus-Win

La meilleure des anticipations.