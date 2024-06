Ces 25 fails vous vont donner un max de plaisir coupable

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Hello everybody, tout le monde!

Vous vous rendez compte? On est déjà en été. Et surtout, on est déjà mardi. Le pire jour de la semaine, car il est trop loin du week-end prochain, et on est déjà crevé du lundi.

Pour vous booster en ce jour lonnnnng comme un jour sans pain, on vous a fourré une liste de fails aux petits oignons dont vous nous direz des nouvelles.

Vous êtes prêts?? LeggooOOOOOOooooooooo!!!

Êtes-vous tous à l’aise aussi?

Alors commençons!

Commençons par: un panorama magnifique.

Que pourrait-il arriver si...

Kittie a un petit problème d'agressivité.

On y travaille. gif: instagram

Quand ça dérape à la Gender reveal party 🙄

Nous ne nous moquons pas des enfants.

D'accord, oui, un peu. Mais ils sont trop drôles!

Oh, une astuce!

Pourquoi est-ce que personne ne peut jouer correctement?

- Maman je t'aime.

– ...​

Et maintenant, quelques images...

Oh, un joli pull panda.

Aperçu du jour: une anagramme de «Family is My Fail». <3

Image: reddit

C'est clairement un win.

Tant pis. Presque.

Ernie et Bert sont bien plus dérangeants qu'on ne le pensait.

Vous êtes un fail si vous tombez dans le piège de l'illusion d'optique:

A propos:

Hééééé!

Ces scènes horribles auxquelles on assiste dans les transports en commun...

Pauvre Antonio.

#problèmesdejoueurs

My nom est Nasser. Le jeu censure le mot «ass» (réd: «cul» en anglais) et ça empire les choses. Image: instagram

Quelqu'un peut traduire?

Dites racisme. Non au respect.

Si vous avez des amis comme ça, vous n'avez plus besoin d'ennemis.

Eeeet.....

(Notez les gars soulagés en arrière-plan.)

... CiaaoooOOOOOooooo!

Bonus-Win

La meilleure partie de cache-cache au monde ^^