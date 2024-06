24 images et GIFs qui vont vous faire exploser de joie

La Suisse dégringole au classement des «50 meilleurs restos du monde»

Pas mal de bonnes trouvailles dans ce classement 2024, mais soyez prêts à dégainer votre compte d'épargne, parce que la qualité se paie. Pour les plus chauvins: oui, il y a une table suisse dans le lot. (Toujours la même.)

«Si vous n'êtes pas capables d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine», disait Colette. Une magie qu'il faut parfois appliquer au porte-monnaie. D'autant plus quand on déflore le classement des meilleurs restaurants du monde. Une liste dégoupillée chaque année par le géant William Reed Business Media et désormais aussi attendue et redoutée que les punitions étoilées de Michelin.