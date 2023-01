24 Fails de pur plaisir

Hello everybody tout le monde! Eh oui, c'est mardi, c'est bientôt le week-end!

En 2023, on recycle les mêmes blagues, parce que chez watson, on est lourd, on aime bien les running gag.

Il y a un autre truc qu'on continue à aimer sans relâche, ce sont les fails. On sait que vous avez soif de fails. C'est parti!

Commençons par une activité hivernale:

La vidéo du Nouvel An qui sort deux semaines plus tard...

C'est de la physique.

Personne n'a jamais trébuché avec autant de grâce.

Au fait, le serpent est faux. Désolée de vous prévenir si tard.

Si ça vous fait rire, vous n'avez pas d'âme.

Nous n'avons pas d'âme.

Grand-Père a tout tenté.

Comment mettre son enfant au lit sans bavure:

Les bébés sont si mignons:

Lorsque vous essayez d'impressionner votre date:

Je ne sais pas si c'est un Fail ou un Win.

😂

On connaît tous la réponse.

Et maintenant, place aux photos

Cuisine innovante ou design débile?

Egalement dans la catégorie «design débile»:

Qu'est-ce que j'ai lu?

L'actrice Tracy-Ann Oberman a critiqué un restaurant chic après que son mari ait accidentellement mangé une serviette.

C'est un piéton fier et décidé qui marche dans la rue.

¯\_(ツ)_/¯

Oh.

«J'espère que vous passerez une meilleure journée que moi», écrit le chauffeur.

J'ai monté la lampe au plafond, patron!

Il est temps d'aller faire un tour en Turquie!

«J'ai commencé à travailler comme apiculteur la semaine dernière»

Certaines personnes paient beaucoup d'argent pour avoir le même résultat.

Oups!

La fin est si belle.

Déso pour la mauvaise qualité du gif.

Old but gold.

Mieux vaut avoir les yeux grands ouverts.

Allez, ciao!

Bonus-Win

N'est-ce pas... magnifique? 😩

Pour le ski en Suisse début janvier, c'est un fail...

