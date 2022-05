Fatigué? Voici 25 fails pour vous donner un coup de boost!

Rester positif n'est pas facile en ce moment. Peut-être parce que vous n'avez fait que lire les dernières nouvelles sur la guerre en Ukraine ou parce que vous n'avez pas encore réalisé que la pandémie est terminée...

Passons un marché:

Vous regardez ces quelques fails et vous nous laissez un commentaire. Et APRÈS, vous vous mettez au travail.

Deal? Deal!

Commençons par cette influenceuse fitness quelque peu maladroite.

Encore une tendance Internet? Aïe!

On ne se moque pas des enfants...

La faute à la neige.

Mais que vient-il de se passer? C'est trop pour moi...

Quand tu as besoin d'un ostéopathe mais que tu n'en as pas les moyens.

Karma, définition.

Les enfants sont des petits coquins, mais ils sont si mignons.

Et maintenant, quelques images ...

La raison pour laquelle j'aime porter des pantalons taille haute:

Pour qu'aujourd'hui encore, nous ayons appris quelque chose. Merci, Google traduction.

Les mardis be like: image: reddit

On ne sait pas qui trolle qui.

Un message puissant de ce joueur pour combattre les inégalités contre la communauté LGBTQ.

Il ne supporte rien, c'est son nom.

Au cas où quelqu'un aurait besoin d'un cadeau pour sa copine:

«J'ai commandé ce badge pour ma copine. Il a été fait à partir de la photo de ma demande. Ça ne s'est pas passé comme prévu.»

«L'interrupteur est en place, patron!»

Oups...

Au moins, le câble du chargeur a tenu. Contrairement à ici:

Les erreurs de fabrication comme celle-ci rendent fouuuuuu !!!!!

Même les amoureux des chats les détestent dans ces moments-là...

Les personnes de grande taille ont de nombreux avantages. Les toits en pente n'en font pas partie.

Une affaire!

«Chien bleu sentant le trou de balle d'un garçon roux.»

Mmm, quelque chose cloche... 🤔

En effet: beau bateau.

Attention, ça glisse!

Tout pour le ballon.

gif: user-input

Plus haute qu'on pouvait imaginer...

Bonus

Ce carlin vient de dessiner délibérément un pénis dans la neige.

Si vous postez encore quelques fails dans les commentaires, on peut encore rire un bon coup et on a une «bonne» raison pour ne pas retourner travailler tout de suite. Ce serait bien, non? Alors allez-y! Les commentaires sont à vous! :)

