Votre mardi ne sera pas amusant si vous ne regardez pas ces 27 Fails

Hello everybody, tout le monde!

Eh oui, c'est mardi! C'est bientôt le week-end!

C'est aussi les vacances pour certains cantons suisses romands. Mais ça n'empêche pas de vous offrir votre dose de Fails hebdomadaire.

Zzzzééé parti! Comme disent les forains.

Commençons par un peu de musique.

Pardon???

😂

Que s'est-il passé ici? 😂

On ne rigole pas...

... des enfants.

Restons dans le sport.

Comme vous pouvez le lire ci-dessous, le chien va bien.

Le fail le plus triste de la semaine.

Les tongs devraient être interdites de toute façon.

Huiiiii ...

On n'a pas eu de fail de golf depuis longtemps. Trop longtemps.

Voici quelques photos...

Ici, le logo d'une équipe de natation.

C'est une patte, comme vous pouvez facilement le voir.

Attachez toujours votre ceinture, d'accord?

Oh non. Tout sauf ça.

Votre avenir est rose.

J'ai installé la poignée de porte, patron!

J'ai trouvé une buanderie pour les machines, patron!

...

Karen speaking.

Lettre manquante!!!

Je suis agacé. Je me suis juste assis et j'ai gonflé toutes les lettres pour constater que le D manquait et avait été remplacé par un A supplémentaire. C'est l'anniversaire de ma fille demain et je ne peux plus décorer comme prévu. Je ne suis pas content du tout.😡

Est-ce que sa fille s'appelle Jana?

Ces paroles de motivation valent leur pesant d'or.

Si vous pensez que vous passez une mauvaise journée, pensez à la femme qui fait la queue derrière 3 mannequins.

A propos de mannequins... en voici des bien creepy.

Les Fails continuent ci-dessous.

Les enfants sont si mignons.

Se tenir dans un coin devient une punition.

Old but important.

Le sucre et la gifle.

Je ne sais pas si c'est un Fail ou un Win.

Old but délicieux.

- À quel point êtes-vous antisportif?

- Oui.



Terminons les Fails d'aujourd'hui par un saut audacieux.



Allez, ciao.

Bonus-Win

La sorcellerie!

Et maintenant vos Fails et vos Wins dans les commentaires!