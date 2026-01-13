Yay, Fails! Image: reddit/instagram/watson

25 images et GIFs pour que votre mardi passe plus vite

Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Hello, everybody tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le weekend!

Pas de blablas en début d'année, on file direct dans le vif du sujet: des rires gras générés par des blagues aussi subtiles qu'un coup de marteau sur le petit doigt.

LegggooooOOOOoooooo!!

A cheval, vite, et c'est parti!

Quand vous avez réussi à figurer sur Google Maps...

Nous ne rions pas des enfants. Jamais.

Hihi. Hihihihi.

Avons-nous déjà pris quelque chose qui ressemble à un petit-déjeuner?

Lui, non.

Il existe deux types de personnes:

(Je suis de type deux.)

C'est malheureusement très drôle.

Autre fait marquant de l'année 2025 concernant les robots: un homme en combinaison de capture de mouvement humanoïde se donne un coup de pied dans les testicules.

Prenez un bon bain et détendez-vous.

Bon, personne ne s'en souviendra, à la fin de la soirée...

:'-(

D'abord un Fail, puis un win. <3

Le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme...

Voici quelques photos supplémentaires...

Une conception ingénieuse

Bonne année 20206 à tous!

(Pourquoi personne n'en tire jamais de leçons?)

¯\_(ツ)_/¯

Snakes? Ou snacks?

L'heure du thé: Thé et serpents

«J'ai réparé le rétroviseur, chérie!»

C'est ce que nous ressentons tous après les fêtes.

Ne jamais manquer l'heure du yoga.

C'est une victoire pour le chat – un Fail pour le client.

La seule question est: est-ce un échec si ça fonctionne?

Le tatouage de cette semaine présente plusieurs ratés. Qui saura tous les trouver?

«J'ai ajouté une autre place de parking pour personnes handicapées, patron!»

Ou encore: ce chef-d'œuvre...

Personne ne vous a vus, ne vous inquiétez pas.

La logique de la semaine:

Eeeeet...

... CiaoooOOOoooooo!

Le chien va bien, promis.

Bonus-Win

Héros du quotidien. Un bagel, ça vous dit?