25 images et GIFs pour que votre mardi passe plus vite
Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
Hello, everybody tout le monde!
C'est mardi, c'est bientôt le weekend!
Pas de blablas en début d'année, on file direct dans le vif du sujet: des rires gras générés par des blagues aussi subtiles qu'un coup de marteau sur le petit doigt.
LegggooooOOOOoooooo!!
A cheval, vite, et c'est parti!
Quand vous avez réussi à figurer sur Google Maps...
Nous ne rions pas des enfants. Jamais.
Hihi. Hihihihi.
Avons-nous déjà pris quelque chose qui ressemble à un petit-déjeuner?
Lui, non.
Il existe deux types de personnes:
(Je suis de type deux.)
C'est malheureusement très drôle.
Autre fait marquant de l'année 2025 concernant les robots: un homme en combinaison de capture de mouvement humanoïde se donne un coup de pied dans les testicules.
Prenez un bon bain et détendez-vous.
Bon, personne ne s'en souviendra, à la fin de la soirée...
:'-(
D'abord un Fail, puis un win. <3
Le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme...
Voici quelques photos supplémentaires...
Une conception ingénieuse
Bonne année 20206 à tous!
(Pourquoi personne n'en tire jamais de leçons?)
¯\_(ツ)_/¯
Snakes? Ou snacks?
L'heure du thé: Thé et serpents
«J'ai réparé le rétroviseur, chérie!»
C'est ce que nous ressentons tous après les fêtes.
Ne jamais manquer l'heure du yoga.
C'est une victoire pour le chat – un Fail pour le client.
La seule question est: est-ce un échec si ça fonctionne?
Le tatouage de cette semaine présente plusieurs ratés. Qui saura tous les trouver?
«J'ai ajouté une autre place de parking pour personnes handicapées, patron!»
Ou encore: ce chef-d'œuvre...
Personne ne vous a vus, ne vous inquiétez pas.
La logique de la semaine:
Eeeeet...
... CiaoooOOOoooooo!
Bonus-Win
Héros du quotidien. Un bagel, ça vous dit?
«C'est tout pour aujourd'hui. A la semaine prochaine, c'te équipe!»