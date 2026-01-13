assez dégagé
DE | FR
burger
Divertissement
Fails

25 images et GIFs pour que votre mardi passe plus vite

Die lustigsten Fails der Woche sind da
Yay, Fails!Image: reddit/instagram/watson

25 images et GIFs pour que votre mardi passe plus vite

Quoi de mieux que de rire de la maladresse d'autrui? En toute bienveillance, comme toujours!
13.01.2026, 05:3413.01.2026, 05:34
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le weekend!

Pas de blablas en début d'année, on file direct dans le vif du sujet: des rires gras générés par des blagues aussi subtiles qu'un coup de marteau sur le petit doigt.

LegggooooOOOOoooooo!!

A cheval, vite, et c'est parti!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Quand vous avez réussi à figurer sur Google Maps...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Nous ne rions pas des enfants. Jamais.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Hihi. Hihihihi.

Avons-nous déjà pris quelque chose qui ressemble à un petit-déjeuner?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Lui, non.

Il existe deux types de personnes:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

(Je suis de type deux.)

C'est malheureusement très drôle.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Autre fait marquant de l'année 2025 concernant les robots: un homme en combinaison de capture de mouvement humanoïde se donne un coup de pied dans les testicules.

Prenez un bon bain et détendez-vous.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Bon, personne ne s'en souviendra, à la fin de la soirée...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

:'-(

D'abord un Fail, puis un win. <3

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme...

Voici quelques photos supplémentaires...

Une conception ingénieuse

Die lustigsten fails der Woche: Design Fail 2026
Image: reddit

Bonne année 20206 à tous!

(Pourquoi personne n'en tire jamais de leçons?)

2023 Fail
Image: reddit

¯\_(ツ)_/¯

Snakes? Ou snacks?

Die lustigsten Fails der Woche: Tee und Schlangen
Image: instagram

L'heure du thé: Thé et serpents

«J'ai réparé le rétroviseur, chérie!»

Die lustigsten Fails der Woche: Autospiegel
Image: instagram

C'est ce que nous ressentons tous après les fêtes.

Die lustigsten Fails der Woche: Fetter Pikachu
Image: instagram

Ne jamais manquer l'heure du yoga.

Die lustigsten Fails der Woche: Katze auf Baum
Image: instagram
Die lustigsten Fails der Woche: Katze auf Baum
ZZZeeennnnnnn!Image: instagram

C'est une victoire pour le chat – un Fail pour le client.

Die lustigsten fails der Woche: Katze tatzt Pizza
Image: instagram

La seule question est: est-ce un échec si ça fonctionne?

Die lustigsten Fails der Woche: Auto und Zügeln bzw. Umzug
Image: instagram

Le tatouage de cette semaine présente plusieurs ratés. Qui saura tous les trouver?

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Image: facebook

«J'ai ajouté une autre place de parking pour personnes handicapées, patron!»

Die lustigsten Fails der Woche: Behindertenparkplatz
Image: reddit

Ou encore: ce chef-d'œuvre...

Die lustigsten Fails der Woche: Behindertenparkplatz
Image: reddit

Personne ne vous a vus, ne vous inquiétez pas.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

La logique de la semaine:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Eeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

... CiaoooOOOoooooo!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le chien va bien, promis.

Bonus-Win

Héros du quotidien. Un bagel, ça vous dit?

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit
«C'est tout pour aujourd'hui. A la semaine prochaine, c'te équipe!»
On vous remet une couche de fails?
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
de Madeleine Sigrist
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
de Madeleine Sigrist
Fails forever <3
Fails forever <3
de Madeleine Sigrist
Lâchez tout, les fails sont là!
Lâchez tout, les fails sont là!
de Madeleine Sigrist
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Le fight le plus adorable de la Toile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette immense star sera à l'affiche du Gala des Pièces Jaunes
Oubliez la petite monnaie: pour sa 4e édition, le Gala des Pièces Jaunes transforme Paris La Défense Arena en succursale du Hollywood Boulevard. Au menu: le retour d'une icône des années 2000, du rap US et une dose massive de K-pop.
C’était la rumeur qui agitait les réseaux sociaux depuis des semaines. C’est désormais officiel: le 22 janvier 2026, la Fondation des Hôpitaux va réussir l'exploit de faire cohabiter des virtuoses du classique et des superstars internationales dans la plus grande salle d'Europe, à Paris La Défense Arena.
L’article