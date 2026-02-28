Vidéo: watson

Pokémon souffle ses trente bougies

Phénomène mondial de la pop culture, Pokémon a célébré ce vendredi 27 février trois décennies d'existence et reste toujours aussi populaire.

Le 27 février 2026 marque un jour important pour tous les fans de Pikachu, car en ce Pokémon Day, nous célébrons les 30 ans de l’une des licences les plus lucratives de l’histoire. Les premières versions, Pokémon Rouge et Pokémon Vert, ont été lancées en 1996 au Japon sur la console portable Game Boy de Nintendo. Les deux jeux arriveront en Europe quelques années plus tard, en octobre 1999, sous les couleurs rouge et bleu.

Le concept du jeu s'articule autour de la capture, de l'entraînement et du combat de créatures fantastiques, dans le but de les attraper tous et de devenir ainsi, le meilleur dresseur.

Tout est expliqué dans la chanson:

Le succès du jeu Pokémon repose sur un savant mélange de jeu de rôle stratégique, de collection de monstres rares et moins rares, et surtout de combats et d’échanges entre joueurs. Ces derniers pouvaient se connecter grâce aux deux éditions colorées et au fameux câble Link, permettant de relier deux Game Boy (les anciens s'en souviennent).

L'âge d'or de la licence a eu lieu dans les années 2000, avec ses jeux vidéo, sa série animée et ses cartes à collectionner. L'univers Pokémon a traversé ainsi les décennies en conservant son aura intacte. Que ce soit sur les consoles de jeu, dans les cours de récréation ou devant la télévision, chacun a un souvenir lié à Pokémon et peut citer au moins le nom d'une créature, c'est dire si la licence a marqué l'inconscient collectif.

À l'origine, ils n'étaient que 151, mais en 2026, les «Pocket Monsters» (monstres de poche) comptent désormais 1 025 espèces distinctes, réparties en neuf générations. En termes de chiffres, Pokémon, c’est aussi plus de 75 milliards de cartes à collectionner produites, au moins 368 millions de jeux vidéo vendus, plus de 1 000 épisodes diffusés, et un total impressionnant de 150 milliards de dollars de revenus cumulés depuis 1996.

Ces chiffres font de Pokémon la franchise la plus rentable au monde, surpassant les univers de Disney, Star Wars, Harry Potter et Marvel. Le 16 février dernier, une carte ultra-rare de Pokémon s’est vendue pour 16,5 millions de dollars aux enchères. Tout ce que génèrent Pikachu, Bulbizarre, Carapuce et leurs milliers de congénères frôle le superlatif.

Trente ans étant un anniversaire qui se fête comme il se doit, Nintendo et The Pokemon Company ont diffusé une présentation en ligne ce vendredi 27 février 2026. C'est à cette occasion qu'a été dévoilé la dixième génération du jeu, nommée Pokémon Vents et Vagues, marquant un tournant pour la série.

Au Japon, où la franchise mondialement connue a vu le jour, elle est symbole national. Un parc à thème permanent baptisé Poké Park Kanto vient d’être inauguré. Le succès a été instantané: dès son ouverture, les billets pour les deux premiers mois se sont vendus en un clin d'œil. Cet engouement témoigne de la puissance de Pokémon, la franchise médiatique la plus rentable de tous les temps,