C'est mardi, c'est bientôt le week-end! Voici les meilleurs fails de la semaine

Hello everybody, tout le monde! Eh ouiiii, c'est mardi. Réjouissez-vous, le week-end est bientôt là. Et comme tous les mardis, on vous offre les plus beaux fails de la semaine.

Et c'est parti! Comme chantait Nâdiya

L'amour peut faire mal.

Que pourrait-il arriver si...

C'est l'heure de manger (ou pas)

On ne rigole pas des enfants.

Le plus gros fail de la semaine:

On ne sait pas si c'est un fail ou un win.

L'amitié, la vraie.

Un peu de sport?

Pendant ce temps-là, au Royaume-Uni:

On passe aux photos

Profil pic!

Malaise.

J'ai photoshopé les masques, patron!

Qu'est-ce que ce logo était censé représenter?

Pendant qu'on y est...

Cœur avec les mains en forme de patate.

¯\_(ツ)_/¯

A quel étage se trouve notre chambre d'hôtel?

Les chats sont si reconnaissants.

Old but gold.

Allez, on n'a pas eu assez de sport aujourd'hui.

Les chiens sont les meilleurs.

Allez, ciao!

Bonus Win

Un fail n'est un fail que si vous n'en faites pas une victoire (c'est profond)

Vous avez des fails? N'hésitez pas à les publier dans les commentaires.

