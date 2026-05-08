C'est la Fête des Mères, essayez de faire pire que ces enfants

Ce dimanche 10 mai, on fête les mamans. Et pourquoi pas lui exprimer votre amour pour elle avec une carte de vœux originale?

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Vous auriez pu acheter une carte lambda au supermarché ou dans une quelconque papeterie. Un truc kitsch, mielleux et aussi ennuyeux que celle de l'année dernière.

Mais vous pouvez aussi jouer la carte de l'audace en lui offrant une carte originale...

Voici 15 idées pour que cette Fête des Mères soit inoubliable.

Bien dit.

Et pourquoi pas recréer une photo d'enfance?

Pour faire passer des messages.

Merci maman d'être extraordinaire, de prendre soin de nous et... de ne plus faire ton meatloaf.

La modestie.

Mes félicitations pour m'avoir créé!

Bien vu.

Le rouge est la couleur de notre sang familial.

C'est beau dit comme ça...

Mille spermatozoïdes sont entrés en toi un jour... et j'étais l'heureux élu. Bonne Fête des Mères!

Dites-lui sur un gâteau.

Merci de m'avoir oublié au vidéo-club.

De jolis dessins.

Les enfants parfois, c'est chou.

Quand ma mère avait mon âge, elle était probablement une rappeuse et une breakdanceuse.

Toujours attendre le «mais».

L'amour d'une mère n'échoue jamais... mais la contraception, oui.

Bonne Fête des Mères de la part de ton petit «accident».



Dites-le avec des superlatifs.

La maman la plus okay du monde.

C'est pas faux.

Maman, je voulais juste te dire que la Fête des Mères ne serait pas possible sans moi. J'attends mon cadeau dans le salon. Love, Joshua

Chic!

La même avec une photo.

Lire jusqu'au bout.

Bonne Fête des Mères, tu es la meilleure.

Je suis désolé que ton mari soit un fumeur.​

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La Saint-Valentin, c'est aussi un moment d'amour...

1 / 12 Saint-Valentin En vente chez Aldi au Royaume-Uni. source: twitter

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