5 mini festivals paumés pour aller vous trémousser ces vacances

Vous adorez les festivals, mais la seule perspective de vous retrouver coincé au milieu des masses de Paléo ou du Montreux Jazz vous file des bouffées d'angoisse? Voici cinq festivals bien neuchâtelois et bien plus mignons pour les aventuriers en quête de concerts cool, à taille humaine.

En plus de boire des verres sur fond de concert live, les festivals, c'est aussi et surtout un moyen de sortir de sa zone de confort. Du Locle au Val-de-Travers, voici cinq lieux improbables où vous allez vous promener et charmer vos oreilles.

Trouble A, le plus suisse

The Woohoo, composé du dessinateur Zep et de la chanteuse Valérie Martinez, présentera son premier album le 8 juillet sur la scène de L'Heure Bleue.

Le petit nouveau dans l'arène festivalière est un pur cru du Val-de-Travers. En sirotant une absinthe (évidemment, vous pensiez à quoi?), vous vous dandinerez sur une programmation 100% suisse. Les deux scènes de Trouble A (pour Trouble Absinthe, ça ne s'invente pas) verront notamment se produire Phanee de Pool, Joya Marleen, Pegasus, The Woohoo ou encore Aliose.

Du 6 au 8 juillet 2023. Où? Fleurier, dans le Val-de-Travers.

>>> Les billets, c'est par ici!

La Plage des Six Pompes, le plus perché

Plus de 200 représentations prennent place sur l’avenue Léopold-Robert de La Chaux-de-Fonds.

Il ne s'agit pas seulement du festival le plus perché du canton parce que cette institution culturelle chaux-de-fonnière culmine à 992 mètres d'altitude. Mais si vous aimez l'art, qui vole et virevolte dans tous les sens, vous allez vous régaler. Théâtre, danse, cirque, clown, musique: la Plage accueille chaque année une cinquantaine de compagnies du monde entier, pour plus de 200 représentations sur le Pod.

Du 29 juillet au 05 août 2023. Où? La Chaux-de-Fonds.

>>> Pas de billet, c'est gratuit!

Hors Tribu, le plus folklo

image: instagram

Le cirque et l'art de rue, trop sage pour vous? Si vous n'avez aucun scrupule à traîner vos baskets dans la boue, dormir au milieu des prés et que vous êtes friand des ambiances vaudoues, Hors Tribu est pour vous. Une dizaine d'artistes se succèderont chaque jour sur les scènes de ce mini-festival atypique: Mamba Bites, Nathalie Froehlich, YZ, Femme Fatale, Club Plaisir, Afreekaya pour ne citer qu'eux. La promesse de belles découvertes.

Du 3 au 6 août 2023. Où? Môtiers, dans le Val-de-Travers.

>>> Les billets, c'est par ici!

Buskers, le moins risqué

Le plus ancien festival de Musique et d’Arts de rue de Suisse célèbre cette année sa 32ème édition.

Vous préférez battre le pavé à la boue? Très bien, dans ce cas, le festival des Buskers vous sera plus confortable. Tout en vagabondant dans les ruelles du centre-ville de Neuchâtel dans la douceur du mois d'août, découvrez les performances (musique, danse, théâtre, cirque, comédie et contes) à même le sol, sur les pavés, sans scène ni light show. Nouveauté: un «Pré-Buskers» le 5 août dans le village de Peseux, et un autre le 6 août à Valangin, dans le Bourg.

Du 08 au 13 août 2023. Où? Neuchâtel.

>>> Là encore, pas de billets, c'est gratuit!

Rock Altitude, le plus miam miam

Initié lors de la pandémie, en 2021, le Rock Altitude est de retour pour une troisième édition.

Que la loc(l)alisation ne vous fasse pas peur. Le concept du Rock Altitude, au Locle? Marier plaisirs des oreilles et de la table, avec trois jours de resto-concert endiablé. Tout en savourant un menu comprenant apéro, entrée, plat et dessert, vous pourrez voir se produire The Young Gods, The Psychotic Monks, Russian Circles ou encore Icare, parmi beaucoup d'autres. Pour les petits estomacs, vous pouvez simplement vous contenter d'un billet avec seul accès aux concerts. Il y a même des food trucks.

Du 10 au 12 août. Où? Le Locle.

>>> Les billets, c'est par ici!

