Vidéo: watson

On était au concert de Theodora à Montreux et c'était le feu

Theodora, la «girl boss» du rap francophone, a mis le feu sur la scène Spotlight mercredi soir au Montreux Jazz Festival pour un concert gratuit. On y était.

Il n'a pas fallu plus de 15 secondes pour que les billets pour son concert gratuit au Montreux Jazz Festival mercredi 9 juillet s'arrachent. À seulement 21 ans, Theodora cumule des milliers de streams, une quarantaine de concerts, ainsi qu'une collaboration prestigieuse avec Louis Vuitton. Elle compte également une nomination aux Flammes et affiche complet en moins de 15 minutes pour quatre dates prévues en mars et avril 2026 au Zénith de Paris, soit 7 000 spectateurs par date.

Figure montante de la scène française, elle mêle hip-hop, sonorités afro et musique électronique dans une identité musicale singulière. L’artiste entretient un lien tout particulier avec la Suisse, puisqu’elle est née à Lucerne. C’est donc avec un t-shirt aux couleurs de l’Helvétie qu’elle s’est produite sur la nouvelle scène Spotlight du Montreux Jazz Festival, devant un auditoire archi-comble.

Une entrée en scène marquée par FNG, repris en chœur par le public, avant d’enchaîner les tubes sans perdre une seconde. Ils me rient tous au nez, Fashion Designa, Zou Bisou et, bien entendu, Kongolese sous BBL: les morceaux les plus emblématiques de son album MEGA BBL, sorti le 29 mai dernier, figuraient tous sur la setlist.

Theodora avait de quoi célébrer: en moins de quatre ans, elle cumule déjà un Disque d’Or, deux Singles d’Or et un Single de Diamant pour son album sorti cette année, ainsi que pour la réédition, plus discrète, de son premier album Neptune, initialement paru en 2021. Une ascension fulgurante, confirmée par des performances scéniques de plus en plus maîtrisées — dont le public montreusien a pu profiter gratuitement. C’est aussi ça, parfois, la magie du Montreux Jazz Festival.