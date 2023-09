Vidéo: watson

Cette nouvelle princesse Disney arrive pour Noël

Le nouveau Disney se dévoile dans une bande-annonce féérique pour célébrer le 100e anniversaire du studio. Cette comédie musicale intitulée Asha et la bonne étoile sera visible en novembre.

Chez Disney, c'est un Noël un peu spécial cette année puisque leur traditionnel film de fin d'année coïncide avec le 100e anniversaire de la compagnie aux grandes oreilles.

À côté des nombreux remakes en live action de leurs classiques, les studios Walt Disney continuent toujours de faire ce qu'ils savent le mieux: vendre du rêve à toutes les petites filles du monde et cette fois avec une nouvelle princesse nommée Asha. Sera-t-elle la nouvelle Reine des Neiges? Avec son mélange de magie et de chansons entraînantes, le film semble réunir à nouveau tous les ingrédients pour reproduire un succès mondial.

Asha et la bonne étoile sera un mélange d'animation classique à l'aquarelle et d'images de synthèses. Image: Walt Disney

Asha et la bonne étoile, ou Wish pour les anglophones, se déroule à Rosas, un royaume fantastique situé au large de la péninsule Ibérique où n'importe quel souhait peut être exaucé, à la seule condition d'être validé par le roi Magnifico.

Asha est une jeune fille vive et débrouillarde de 17 ans aux origines latines et africaines. Alors qu'elle ressent une obscurité que personne d'autre ne perçoit, son désespoir l'amène à lancer un appel passionné aux étoiles dans un moment de faiblesse. Une véritable étoile du ciel, nommée Star, répond à son souhait et apparait sous la forme d'un petit compagnon. Ce qui ne va évidemment pas plaire au roi Magnifico.

Quand on prie la bonne étoile ♪♫

Le pitch d'Asha et la bonne étoile semble être inspiré de la chanson When You Wish upon a Star, le thème emblématique de Walt Disney qui fut composée pour Pinocchio en 1940. Le film a été en effet développé en référence au centenaire du studio, reprenant le thème majeur de toutes les œuvres de Disney, à savoir la concrétisation des souhaits. Le film sera d'ailleurs accompagné en salles par Once Upon a Studio, émouvant court-métrage rendant hommage aux héros et aux héroïnes Disney durant leur siècle d'existence.

Asha, Valentino la chèvre, et Star la petite étoile forment un trio attachant. Image: Walt Disney

Il s'agit du 62e film d'animation produit par le studio. Le film a été écrit par Jennifer Lee et sa réalisation a été confiée à Chris Buck. Un duo cher à l'écurie Disney puisque c'est à eux que l'ont doit l'immense succès de La Reine des Neiges. Le style artistique combine l'animation en images de synthèse et l'animation classique à l'aquarelle qui fit l'âge d'or de Disney.

Depuis le début de la pandémie, Walt Disney Animation Studios peine à retrouver sa place dominante. Malgré le succès de La Reine des Neiges 2 en 2019, leurs dernières productions comme Raya et le Dernier Dragon, Encanto: La Fantastique Famille Madrigal ou encore Avalonia, l'étrange voyage, ont été de véritables échecs commerciaux en salles. Néanmoins, ils ont bénéficié d'une deuxième vie en streaming sur la plateforme Disney+.



Cette fois, point de prise de risque pour ce film d'animation, qui, dans la plus pure tradition Disney, fait la part belle à la magie, les chansons et les personnages attachants. Asha a tout pour faire revenir les familles en salles.

Pour voir la bande-annonce 🧚‍♀️ Vidéo: watson

«Wish: Asha et la bonne étoile» sortira le 29 novembre dans les salles romandes.

