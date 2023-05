Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, a enfin dévoilé sa première bande-annonce.

Le dernier film Scorsese se montre enfin

Le nouveau long-métrage du réalisateur de 80 ans, Killers of the Flower Moon, sera présenté en avant-première au Festival de Cannes et se dévoile enfin en bande-annonce.

Un des films les plus attendus de l'année se montre enfin et c'est grâce à Leonardo DiCaprio qui vient de partager sur son compte Twitter le trailer de Killers of the Flower Moon, dernier film du légendaire Martin Scorsese.

La bande-annonce 👇

Si le Festival de Cannes 2023 a pour événement la découverte d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée de James Mangold ou l'Asteroid City de Wes Anderson, Killers of the Flower Moon est également une des œuvres les plus attendues du festival.

Ce nouveau film de Martin Scorsese est un western adapté du roman éponyme de David Grann. Au casting, le cinéaste a fait appel à ses deux acteurs fétiches, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, qui ne se sont pas donné la réplique depuis 1993, lorsque Robert, au sommet de sa carrière et le jeune Leonardo, âgé de 15 ans, jouaient dans Blessure Secrète.

De Niro, DiCaprio, deux légendes que nous n'avions pas vu ensemble à l'écran depuis 30 ans. Blessure Secrète

À la distribution, on retrouve également Brendan Fraser, dont le talent avait été récompensé avec The Whale, ainsi que Jack White, du groupe The White Stripes, pour un rôle toujours non crédité.

Dans Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese nous plonge dans les années 1920, au sein de la tribu amérindienne Osage dont plusieurs membres ont été assassinés. L'intrigue, inspirée d'une histoire vraie, suit l'enquête du FBI. Le ton du film semble particulièrement sombre, entre violences, mensonges et corruption. La bande-annonce, qui ne dévoile pas grand-chose quant à l'intrigue, reste un montage d'images à la fois sublimes et dérangeantes où l'on voit les différents personnages défiler dans une ambiance lorgnant du côté du thriller et du film noir.

Après avoir demandé à Netflix de produire son film The Irishman, c'est vers Apple que s'est tourné Martin Scorsese pour une nouvelle leçon de cinéma comme il le fait depuis les années 70. Un choix étonnant pour un des réalisateurs les plus célèbres du monde que de choisir des plateformes de streaming, preuve que l'industrie du cinéma «de studios» tels que nous le connaissons depuis des décennies a bel et bien perdu de sa splendeur lorsqu'il s'agît de proposer de grands films à teneur dramatique.

D'une longueur exigeante de 3h30, Killers of the Flower Moon devrait être l'un des événements du Festival de Cannes. Quant à nous, pauvres mortels, le film rejoindra le catalogue d'Apple TV+ en automne prochain, après une sortie en salles en partenariat avec Paramount Pictures, le 18 octobre.

Notre avis (parce que oui, on est allé le voir au cinéma)