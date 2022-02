La bande-annonce de Jurassic World est MONSTRE cool!

Universal a dévoilé ce jeudi le trailer du prochain «Jurassic World: Le monde d'après» qui bouclera la saga. Et on va avoir de la peine à patienter jusqu'au mois de juin.

C'est le genre de bande-annonce qu'on regarde en plein écran sur son ordi, avec le casque audio, le son à fond, en mode immersion. Celle de «Jurassic World: Le monde d'après» ou «Jurassic World: Dominion» si vous êtes bilingue, a été dévoilée ce jeudi 10 février.

Vidéo: watson

Le film qui sortira au cinéma le 8 juin, a le lourd fardeau de conclure les deux trilogies, «Jurassic Park» et «Jurassic World». Pour réunir nostalgie et nouveauté, le casting des premiers films rejoint la génération plus jeune menée par Chris Pratt. On retrouvera donc le professeur Alan Grant (Sam Neill), Ian Malcolm (Jeff Goldblum) et Ellie Sattler (Laura Dern).

Et pour la première fois, le fantasme de tous les fans depuis trois décennies va se réaliser: celui de voir les dinosaures cohabiter avec les humains.

Si vous voulez voir le début du film:

Vidéo: watson

