beau temps33°
DE | FR
burger
Divertissement
Tiktok

Cette humoriste est la sosie de Jim Carrey

Vidéo: watson

Cette humoriste imite Jim Carrey et c'est bluffant

L'Américaine Heather Shaw ressemble comme deux gouttes d'eau à Jim Carrey. Plus que lui ressembler, elle copie parfaitement ses mimiques.
09.08.2025, 16:0009.08.2025, 16:00
Sainath Bovay
Sainath Bovay
Plus de «Divertissement»

Heather Shaw est une humoriste de stand-up âgée de 34 ans, originaire de Rochester, dans l’État de New York. Enchaînant les vannes depuis plus de dix ans, elle s'est notamment fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à une particularité: sa ressemblance frappante avec Jim Carrey, une légende de la comédie.

Les vidéos qu'elle a publiées ont été vues des millions de fois. Dans celles-ci, elle n’hésite pas à reprendre des scènes mythiques ou les mimiques de l’acteur aujourd'hui âgé de 60 ans et dont les expressions faciales uniques, parfois presque grotesques, ont fait de lui une légende.

«C'est une étrange coïncidence que si l'on combine l'apparence de sa mère et de son père, on obtienne un enfant qui ressemble à Jim Carrey»
Heather Shaw

Elle précise qu'elle n'a aucun lien de parenté avec Jim Carrey et qu'elle ne l’a d’ailleurs jamais rencontré. La comédienne a réalisé qu’elle lui ressemblait lorsqu’elle avait 8 ans.

Heather Shaw et son père, qui ne ressemble pas du tout à Jim Carrey.
Heather Shaw et son père, qui ne ressemble pas du tout à Jim Carrey.Image: Tiktok

Dans l'une de ses vidéos, Heather plaisante en disant qu'avec un visage comme le sien, elle n’avait d’autre choix que de devenir humoriste. C’est d’ailleurs ainsi que la star de Ace Ventura et The Mask a commencé sa brillante carrière. Bien que cette ressemblance avec l'acteur hollywoodien lui soit profitable, cela comporte aussi des inconvénients. Elle ne souhaite pas être réduite à un simple sosie de l'acteur. «Je veux être reconnue pour moi-même, pas seulement comme une copie de l'un des humoristes les plus célèbres», confie-t-elle.

Vidéo: watson

Chaud devant! Les dernières actus people!

Justin Bieber est en vadrouille en Suisse romande: «C'est si joli»
de Marine Brunner
1
Après Genève, les Bieber partent à la conquête du canton de Vaud
de Marine Brunner
2
Ce geste de Gwyneth Paltrow en cuisine sidère les internautes
de Marie-Adèle Copin
1
Yacht, shopping de luxe: les vacs des stars, en toute simplicité
de Marie-Adèle Copin
Thèmes
Les stars en vacances d'été
1 / 17
Les stars en vacances d'été
Les stars en vacances d'été
partager sur Facebookpartager sur X
Alisha Lehmann sait rapper
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Passeport suisse 2025: trois pays ne sont plus accessibles sans visa
2
Digitec Galaxus a commis une grosse bourde
3
Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été
Ces personnes ont un peu trop abusé du tuning
Bienvenue dans le monde merveilleux des modifications automobiles douteuses, communément appelées: «tuning».
Pour de nombreux passionnés d'automobile, modifier une voiture est plus qu'un simple passe-temps, c'est un mode de vie. Et si pour certains, il s'agit avant tout d'augmenter la puissance du moteur, pour d'autres, c'est avant tout une question d'esthétique.
L’article