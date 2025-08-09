Vidéo: watson

Cette humoriste imite Jim Carrey et c'est bluffant

L'Américaine Heather Shaw ressemble comme deux gouttes d'eau à Jim Carrey. Plus que lui ressembler, elle copie parfaitement ses mimiques.

Plus de «Divertissement»

Heather Shaw est une humoriste de stand-up âgée de 34 ans, originaire de Rochester, dans l’État de New York. Enchaînant les vannes depuis plus de dix ans, elle s'est notamment fait connaître sur les réseaux sociaux grâce à une particularité: sa ressemblance frappante avec Jim Carrey, une légende de la comédie.

Les vidéos qu'elle a publiées ont été vues des millions de fois. Dans celles-ci, elle n’hésite pas à reprendre des scènes mythiques ou les mimiques de l’acteur aujourd'hui âgé de 60 ans et dont les expressions faciales uniques, parfois presque grotesques, ont fait de lui une légende.

«C'est une étrange coïncidence que si l'on combine l'apparence de sa mère et de son père, on obtienne un enfant qui ressemble à Jim Carrey» Heather Shaw

Elle précise qu'elle n'a aucun lien de parenté avec Jim Carrey et qu'elle ne l’a d’ailleurs jamais rencontré. La comédienne a réalisé qu’elle lui ressemblait lorsqu’elle avait 8 ans.

Heather Shaw et son père, qui ne ressemble pas du tout à Jim Carrey. Image: Tiktok

Dans l'une de ses vidéos, Heather plaisante en disant qu'avec un visage comme le sien, elle n’avait d’autre choix que de devenir humoriste. C’est d’ailleurs ainsi que la star de Ace Ventura et The Mask a commencé sa brillante carrière. Bien que cette ressemblance avec l'acteur hollywoodien lui soit profitable, cela comporte aussi des inconvénients. Elle ne souhaite pas être réduite à un simple sosie de l'acteur. «Je veux être reconnue pour moi-même, pas seulement comme une copie de l'un des humoristes les plus célèbres», confie-t-elle.