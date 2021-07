Divertissement

Jackass tente de revenir dans la lumière mais n’est-ce pas trop tard?

Un nouveau film, un documentaire avec des requins et Steve-O qui se fait exploser le tympan par un caca de chien, l'actualité de Jackass est très riche en ce moment.

Vingt ans après leurs premières conneries, ils font toujours des conneries. L'ultime film de Steve-O and co. intitulé Jackass Forever sortira le 22 octobre 2022. D’après les premières images publiées sur le compte Instagram officiel, Johnny Knoxville se fait propulser par un gigantesque canon, deux autres font mumuse avec une mygale et Johnny Knoxville, encore lui, est à deux doigts de se faire broyer par un taureau.

Rien de transcendant à l’heure des réseaux sociaux. Il y a deux décennies, on regardait une bande de mecs vomir et ravaler leur vomi, se taper dans les boules ou mettre des explosifs dans leurs fesses. C’était l’époque MTV, on avait rien d’autre et ça nous suffisait.

Aujourd’hui, on est devenu beaucoup plus exigent. On peut voir des gens se faire percer des boutons gros comme des kystes sur des chaînes YouTube et on a des pages Instagram comme Kids Getting Hurt et Drunk People Doing Things. Et en plus, ces nobody ne le font même pas exprès.

Du coup, quand on voit Steve-O se faire péter le tympan par des excréments, on se dit que c'est trop compliqué comme mise en scène. Il a posté ce mercredi 14 juillet une vidéo sur Twitter où on le voit accroupi recevoir un projectile fait de crottes de chiens, propulsé à haute vitesse dans son visage.

Les Jackass sont très occupés en ce moment puisqu'une nouvelle émission, Shark Week, sera diffusée sur la chaîne Discovery Channel dès le 22 juillet. Le but: tenter de vérifier les mythes les plus tenaces autour des requins et voir s'ils sont un peu gentils quand même, comme par exemple, en faisant du wakeboard autour d'eux. Résultat: Sean McInerney, l'un des protagonistes, se fait mordre la main pendant le tournage.

Je préfère l'enfant qui tombe à cause du ballon géant. C'est moins dangereux et plus drôle.

