Les jours raccourcissent, les soirées sont plus longues et plus froides. Pour que vous ayez suffisamment de matière pour passer des soirées douillettes à regarder des films et des séries sur votre canapé, mais également dans les salles de cinéma. Les studios et services de streaming ont annoncé quelques nouveautés. Voici notre sélection:

Netflix

The crown

La cinquième saison de The crown se déroule dans les années 1990 et traite entre autres de la relation tumultueuse de Diana et Charles et de la mort de la princesse Diana en 1997. Pour cette nouvelle saison, Elizabeth Debicki jouera Diana et Imelda Staunton la reine Elizabeth.

La cinquième saison de The crown sera disponible à partir du 9 novembre.

Mercredi

Dans ce scénario dérivé de La famille Addams, tout tourne autour de l'adolescente Mercredi. Après un incident, elle est envoyée à la Nevermore academy, une école pour les marginaux et les bizarres. Ses parents, Morticia et Gomez, s'y sont rencontrés à l'époque.

La série sera lancée le 23 novembre.

Enola Holmes 2

Enola, la petite sœur du maître détective Sherlock Holmes, aspire également à une carrière de détective. Elle ouvre sa propre agence, mais reste toujours dans l'ombre de son frère. La jeune fille se voit confier une affaire qui a un rapport avec l'affaire actuelle de Sherlock. Les deux frères et sœurs vont devoir travailler ensemble.

Le film sera disponible sur Netflix à partir du 4 novembre.

Manifest

Quatre ans se sont écoulés depuis l'assassinat de Grace et la vie de la famille Stone est en miettes. Ben est toujours en deuil de sa femme et doit rechercher sa fille enlevée. Il a démissionné de son poste de capitaine du canot de sauvetage. Une personne énigmatique apparaît alors avec un paquet et ils doivent remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur le vol 828.

La quatrième saison de Manifest sortira en deux parties. La première partie (10 épisodes) sera disponible à partir du 4 novembre.

The wonder

En 1862, Lib (jouée par Florence Pugh) est une infirmière anglaise chargée d'examiner une fillette de onze ans qui n'a apparemment pas mangé depuis quatre mois. Lorsque l'état de santé de la fillette se détériore, Lib doit se confronter au pieux village irlandais pour découvrir la vérité.

Le film sera disponible à partir du 16 novembre.

Elite

Une nouvelle année riche en événements s'annonce dans l'école privée «Las encinas». Le secret de la mort d'Armando pourrait faire voler en éclats la relation entre Samuel et Ari. Rebeka vit un processus de découverte de soi et Omar tente de se remettre de sa rupture avec Ander. Les nouveaux venus Isadora, héritière d'un propriétaire de boîte de nuit, et Iván, fils d'une star du football mondialement connue, font également beaucoup parler d'eux.

La sixième saison débutera le 18 novembre.

Disney Plus

Willow

Des années après avoir sauvé la petite impératrice Elora Danan, le magicien revient pour guider un groupe de héros disparates dans une mission de sauvetage bouleversante à travers un monde au-delà de toute imagination.

Dans Willow, Warwick Davis se glisse à nouveau dans son rôle emblématique. La suite de la série est basée sur l'aventure fantastique Willow produit par George Lucas et parue en 1988.

Willow sera disponible à partir du 30 novembre.

Il était une fois 2

Quinze ans après son mariage avec Robert (Patrick Dempsey), Giselle (Amy Adams) est toujours sur un petit nuage, mais elle ne semble pas encore très à l'aise dans le monde réel. Après avoir déménagé de New York dans une commune de banlieue endormie, elle souhaite retrouver une vie de conte de fées. Giselle se rend compte que ce n'était pas tout à fait réfléchi lorsque ce souhait devient beaucoup plus réel qu'elle ne le souhaiterait.

Le film Il était une fois 2 est la suite du film à succès Il était une fois sorti en 2007. Il sera disponible sur Disney+ à partir du 18 novembre.

Family guy

Tout simplement pour que Family guy doive être aussi représenté dans cette liste: Disney Plus livre la 20e saison de la série culte. Comme toujours, on y retrouve Peter, Lois, Brian, Meg (cette dernière doublée par Mila Kunis), le chien parlant Brian et le cynique mais très intelligent bébé Stewie.

La saison anniversaire de Family guy sera disponible sur Disney+ à partir du 2 novembre.

Sky Show

The great game

Corso Manni, manager de stars, est accusé d'être impliqué dans une affaire de paris illégaux. Les accusations s'avèrent fausses mais il perd tout de même son emploi. Son mariage bat de l'aile et sa relation avec son père en souffre également. Manni n'abandonne pas pour autant et tente de revenir dans le monde des affaires en menant des négociations secrètes, en signant des contrats de plusieurs millions et en faisant la une des journaux.

Sky sortira The great game le 23 novembre.

Souls

Cette série mystère, diffusée prochainement au Geneva International Film Festival (GIFF), porte sur un accident d'avion. Quelques jours après la catastrophe, un garçon de quatorze ans affirme qu'il était le pilote de l'avion et qu'il se souvient de sa mort. La femme du pilote, enceinte, a tenté de l'empêcher de prendre l'avion avant l'intervention.

La première saison sera disponible le 8 novembre.

A friend of the family

Cette série est basée sur une histoire vraie qui a notamment été racontée en 2017 par Netflix sous forme de documentaire (Abducted in plain sight). Dans l'adaptation cinématographique de Sky, McKenna Grace joue le rôle de la fille de la famille qui est enlevée à plusieurs reprises par un ami proche de la famille.

La sortie est prévue pour le 25 novembre.

Amazon Prime Video

My policeman

My policeman se déroule dans les années 1950 à Brighton et met en scène Tom, un policier. Pour cacher son homosexualité, il se marie avec une femme. En réalité, il est amoureux de Patrick, un conservateur de musée. Les trois passent beaucoup de temps ensemble, mais un événement les sépare. Ce n'est que dans les années 1990 que Tom, Patrick et Marion se rencontrent à nouveau. Beaucoup de choses ont changé et les anciens sentiments refont surface.

Le film sera disponible le 4 novembre.

Mammals

Le monde de Jamie s'effondre lorsqu'il apprend des secrets sur sa femme enceinte. Son beau-frère Jeff l'aide à trouver des réponses, mais son mariage commence également à s'effriter. Lorsque les conséquences de toutes leurs actions sont révélées, elles bouleversent les deux familles.

La série en six parties pourra être regardée à partir du 11 novembre.

Apple TV+

Causeway

Jennifer Lawrence joue le rôle d'une soldate américaine qui se blesse lors d'une mission en Afghanistan. Il n'est pas facile pour elle de retrouver ses repères à La Nouvelle-Orléans. Elle fait la connaissance d'un mécanicien et une relation inattendue se développe entre eux. Lawrence et son acolyte, Brian Tyree Henry sont poignants dans les rôles principaux.

Le film sera disponible à partir du 4 novembre.

The mosquito coast

Au cours de leur fuite, Allie, Margot, Dina et Charlie se frayent un chemin à travers la forêt tropicale mexicaine. Ils atterrissent dans une communauté idyllique appelée Casa Rojas, mais les apparences sont trompeuses. Casa Rojas a ses propres secrets obscurs que la famille découvre alors qu'ils doivent s'habituer à leur nouvelle vie déconnectée du réseau.

Après une première saison rondement menée et solidement cadencée, Justin Theroux endosse à nouveau le costume de l'aventurier idéaliste et profondément égoïste.

La deuxième saison pourra être regardée à partir du 4 novembre.

Cinéma

Black Panther: Wakanda forever

Après la mort du roi T'Challa, la reine Ramonda (jouée par Angela Bassett), Shuri, M'Baku, Okoye et la Dora Milaje luttent pour protéger leur pays des puissances mondiales. Pour cela, ils doivent s'allier à la guerrière d'élite Nakia (Lupita Nyong'o) et à Everett Ross (Martin Freeman).

Après le décès inattendu en 2020 de Chadwick Boseman, qui tenait le rôle principal dans Black Panther, les producteurs de Marvel ont décidé de ne pas confier le rôle à quelqu'un d'autre mais de concentrer l'intrigue sur le royaume du Wakanda et ses habitants.

La date de lancement est prévue pour le 9 novembre.

Bones and all

Au cours de son voyage à travers les Etats-Unis, Maren (jouée par Taylor Russell), seize ans, rencontre Lee (joué par Timothée Chalamet), un vagabond qui partage son goût sanglant pour la consommation de chair humaine. Bones and all raconte l'histoire d'amour de deux cannibales. C'est surtout le retour du tandem de choc Guadagnino et Chalamet après le splendide Call Me by Your Name.

Bones and all sortira dans les salles romandes le 23 novembre.

The menu

Un couple se rend sur une île pour aller manger dans le restaurant du célèbre chef Slowik. Slowik considère ses plats comme un art et souhaite briser les frontières de l'ordinaire avec ses créations culinaires. Ses ambitions prennent cependant des allures pour le moins surprenantes.

La sortie dans les salles en Suisse romande est prévue pour le 23 novembre.