Les premières images de «Barbie» sont enfin là! Le film s'annonce épique

L'intrigue n'a pas davantage été explicitée. La bande-annonce promet toutefois un joyeux long-métrage haut en couleurs et en musique pop. Vous pouvez déjà prendre votre agenda en main: Barbie sortira en salle le 21 juillet prochain. (mndl)

La bande-annonce est donc l'occasion de voir apparaître une Barbie géante dont le rôle est assuré par Margot Robbie . S'en suivent plusieurs scènes tirées du film au cours desquelles d'autres acteurs jouant aux côtés de l'actrice australienne sont dévoilés: Ryan Gosling dans le rôle de Ken ainsi que Will Ferrell, Issa Rae, ou encore Kate McKinnon.

... L'arrivée de Barbie! C'est sur ces mots de la voix off interprétée par l'actrice américaine Helen Mirren que débutent les images de ce premier trailer . Un peu plus d'une minute d'extrait visant à expliquer comment le mannequin tout de plastique a modifié l'univers des jouets lorsque les enfants ne s'amusaient encore qu'avec de faux bébés.

La bande-annonce du film de l'été prochain mettant en scène Margot Robbie et Ryan Gosling a été révélée il y a quelques jours. L'histoire autour de Barbie promet d'être «totalement différente» de ce que vous pensez.

