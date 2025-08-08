MrBeast n'est jamais à court d'idées. Image: Variety

Le plus gros youtubeur du monde lance ses propres «Hunger Games»

Le célèbre YouTubeur MrBeast, roi des défis démesurés, a annoncé vouloir organiser sa propre version des «Hunger Games» avec 26 participants.

MrBeast – Jimmy Donaldson, de son vrai nom – est de retour avec un concept qui promet d'exploser tous les scores et qui est à la hauteur de sa réputation. Oubliez ses «Beast Games», émission à succès diffusée sur Amazon qui rassemblait plus de 1000 concurrents aux prises dans une série d’épreuves.

Désormais, le roi de YouTube compte mettre à l'épreuve 26 participants dans ses propres «Hunger Games». Le créateur de contenu a annoncé ce projet fou lors d’une interview dans l’émission Today Show, diffusée ce mardi 5 août.

Au menu? De courageux participants qui devront franchir diverses épreuves, avec un seul but: être le dernier en lice pour remporter un prix en espèce sonnante et trébuchante, comme c'est la tradition pour MrBeast. Pour rappel, le gagnant de ses «Beast Games» n'avait pas touché 5 millions comme prévu, mais 10 millions, «marquant le gain le plus élevé dans l'histoire de la téléréalité», écrit Cnews.

Comme l'explique en détail la star des réseaux:

«J’ai cette idée en tête depuis un moment: ce serait drôle de réunir environ 26 personnes au hasard, de les mettre sur une île, sans utiliser de vraies armes – peut-être du laser tag ou quelque chose comme ça – et le dernier survivant gagne un million de dollars, pour recréer "Hunger Games" dans la vraie vie [...] Je pense que ça cartonnerait.» mrbeast au today show

Jeu et monde dystopique

Si vous ne connaissez pas encore les «Hunger Games», sachez qu'il s'agit d'une franchise de science-fiction très populaire. Au sein d'un monde dystopique, une compétition féroce est organisée chaque année, au cours de laquelle un garçon et une fille de chaque district sont tirés au sort pour s'affronter dans une arène. L'objectif est de s'entretuer jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul survivant.

Comme MrBeast l'a annoncé, dans son défi, ce ne seront pas de vraies armes qui mettront les candidats hors jeu.

«On ne va pas tuer des gens» On avait deviné.

Le concept s'annonce épique, mélangeant stratégie, chance, et la folie des grandeurs habituelle de MrBeast. Il s'agira certainement d'une production d'envergure, qui pourrait être adaptée en une série animée si nécessaire, détaille encore Cnews. Aucune date précise n'a encore été annoncée.

Une chose est sûre: les épreuves ne ressembleront à rien de ce que l'on a pu voir. On peut imaginer des défis inspirés de ses plus grandes vidéos, comme des courses d'obstacles gigantesques, des épreuves d'endurance, ou des jeux de logique sous pression.

Avec le budget et l'imagination de MrBeast, ce «Hunger Games» a toutes les chances de devenir l'un des événements les plus regardés de l'année sur la plateforme qui l'accueillera.

