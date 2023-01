Les premières images du film sur Amy Winehouse se font déjà dézinguer

Amy Winehouse, c'est un peu comme Britney Spears: on ne touche pas. Du moins, pas si c'est pour choisir une version Wish de la chanteuse décédée à l'âge de 27 ans. Les premières images du biopic Back to Black ont été partagées ce lundi 16 janvier sur les réseaux sociaux, premier jour de tournage et... aïe! Les réactions négatives ne se sont pas fait attendre.

Les 5 films les plus étonnants de la saison des Awards

Ils ont raflé les Golden Globes et se trouvent désormais parmi les favoris pour les Oscars. Voici 5 films à voir absolument cette année.

En cette saison des Awards, il se produit miracle sur miracle. Et comeback sur comeback. L'un de ces miracles s'appelle Everything Everywhere All at Once de Daniel Kwan et Daniel Scheinert. C'est l'histoire d'une propriétaire de laverie automatique asiatique (Michelle Yeoh) en Amérique, qui doit faire face à ce que l'Amérique a de plus ennuyeux, à savoir le fisc. Dans sa lutte pour sauver son entreprise et sa famille, elle dérive vers des scénarios fantastiques de plus en plus absurdes. Une tempête d'images et d'idées grandioses surréalistes. Sensationnel.