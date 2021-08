Divertissement

Oo pinaise! Un livre de recettes des Simpson va sortir 🍩



On y retrouvera en tout 70 recettes du dessin animé culte, soit 70 occasions de mettre le cheni dans nos cuisines et nos entrailles.

Ooooooooooh un donut.

Y aura-t-il la recette du «plat» préféré d'Homer? Bonne question. The Unofficial Simpsons Cookbook promet en tout cas de nous faire saliver (ou pas) sur les plats les plus emblématiques de la série culte. Parmi les 70 recettes proposées, on retrouvera notamment les Super Squishees et les Krusty Burgers.

En espérant que la recette des Super Squishees soit meilleure que celui-ci...

Le livre n'est pas un produit «officiel» des Simpson mais son auteure, Laurel Randolph, qui tient un blog culinaire, assure que les recettes sont fidèles à l'esprit de la série. (Ce qu'on peut traduire par «tout n'est pas un délice mais vous allez vous amuser à les faire, certaines un peu moins à les goûter»).

The Unofficial Simpsons Cookbook sortira officiellement le 16 septembre prochain. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas attendre, l'auteure du livre a partagé certaines des recettes sur son blog.

Comme les «Molto Bene Doughnuts».

De la food pas bizarre mais carrément super? Voici des sandwichs avec des steaks de foie gras.

Presque aussi culte que les Simpson: voici le «boeuf trois sauces» du Monopole, à Lausanne.

A propos de recettes... (Bon, celles-ci, elles sont vraiment Ă©tranges.)

