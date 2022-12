Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Image: knowyourmeme/youtube/watson

Voici l'actu de la semaine en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle du naufrage de la Nati, des nouveaux conseillers fédéraux et de Norman en garde à vue.

L'actu en Suisse

La Nati brossée par le Portugal

La catastrophe. La débandade. La dérouillée. Les mots ne sont pas assez forts pour exprimer la claque qu'on a prise face au Portugal à la Coupe du monde. On est arrivé avec la conf', on avait sorti un grand match face à la Serbie quelques jours plus tôt. Ça n'a pas suffi, on s'est pris un 6-1 qui restera un traumatisme national. Rien n'a fonctionné, le dispositif était éclaté et les joueurs pas motivés. En face, les Portugais n'ont rien laissé au hasard, même avec Ronaldo sur le banc...

Image: knowyourmeme/watson

Image: @suisseromandelibre/watson

Image: @suisseromandelibre/watson

Image: lesmarchesdesainf/watson

Deux nouveaux Conseiller fédéraux

Il y avait du pain sur la planche pour l'Assemblée fédérale. D'abord, il fallait élire deux nouveaux conseillers fédéraux pour remplacer les démissionnaires Sommaruga et Maurer. C'est chose faite! Du côté de l'UDC, c'est Albert Rösti (c'est pas une blague) qui, comme prévu, a remporté le Graal. Par contre, coup de tonnerre au PS. La favorite Eva Herzog s'est fait voler la mise par la Jurassienne Elizabeth Baume-Schneider, un peu sortie de nulle part. Mais c'est pas tout. On a aussi un nouveau président pour l'année prochaine, un certain... Alain Berset, le chauve le plus populaire de la politique suisse.

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

image: knowyourmeme/watson

L'actu à l'étranger

Norman en garde à vue

Vous vous rappelez de Norman fait des vidéos? Ce youtubeur dont tout le monde était fan il y a dix ans, reconverti dans le stand-up. Eh bien, il fait de nouveau parler de lui, mais pas pour son sens de l'humour. L' homme aux 12 millions d'abonnés a été placé en garde à vue pour des accusations de viol et de corruption de mineur d'au moins six plaignantes. Il aurait apparemment utilisé sa célébrité pour abuser de jeunes fans et des rumeurs tournaient à ce sujet depuis deux ans. Ça va être moins fun le stand-up en prison.

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/watson

Le sexe interdit en Indonésie

Vous aviez prévu des vacances en Indonésie avec votre crush? Fuyez. Le Parlement du pays a interdit les relations sexuelles hors mariage, qui seront punies... d'un an de prison, contre six mois pour le simple concubinage. Les législateurs se justifient en disant que la Constitution du pays, héritée du colonisateur néerlandais, ne représentait pas les valeurs de ce pays musulman. Et la loi entrera en vigueur seulement dans trois ans, donc ça peut encore changer. Mais une chose est sûre: décoincez-vous un peu Messieurs les législateurs.

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

La news WTF

Francky Vincent devient chevalier

Nos voisins français annonçaient cette semaine les noms des nouveaux chevaliers des Arts et des Lettres. En gros, c'est une distinction honorifique conférée par le ministère de la Culture qui récompense les personnes qui se sont distinguées sur le plan artistique et littéraire. Eh bien, il faut croire qu'ils ont rabaissé les standards. Cette année, a été promu... Francky Vincent, le chanteur guadeloupéen auteur de «Fruit de la passion», «Tu veux mon zizi» et «Alice ça glisse». Ah, la culture...

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Vous avez d'autres mèmes actu à partager? Balancez-les dans les commentaires!

Par ici pour plus de mèmes sur l'actualité!

Découvrez Wiki WTF, notre format barré!

La vidéo de la semaine:

Sur TikTok, Mercredi mène la danse

Vidéo: watson

Pour ne pas se quitter avec une défaite, on vous remet les meilleurs moments du match Suisse-Serbie (3-2)